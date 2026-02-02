Putin VYDESIL ruských vedcov: TÁTO zbraň môže rozhodnúť o vojne, je NIČIVEJŠIA ako atómová bomba!

MOSKVA – Rusko zaznamenalo vo vojne na Ukrajine rozsiahle straty, o akých sa nesnívalo ani jednému Putinovmu generálovi. Boje na fronte stále pokračujú a Rusi už dlhšiu dobu nezaznamenali väčší posun. V tejto atmosfére prichádza ruský prezident za vedcami a vysvetľuje im, ako môže veda vyhrať vojnu.
Rusko je známe tým, že sa odtiaľ šíria verejné vyhlásenia, ktoré strašia okolitý svet, no najmä Európu. Stupňovať sa to začalo najmä po tom, ako USA a európski podporovatelia začali Kyjevu dodávať zbrane, techniku a muníciu, aby sa dokázala brániť proti ruskej agresii.
Geneticky upravené zbrane
V najnovšom vyhlásení vyvolal rozruch samotný ruský prezident Vladimir Putin, keď otvoril tému využitia genetiky na výrob zbraní. Tieto slová interpretoval zaskočeným vedcom Moskovského inštitútu dňa 23. januára. Putin vyhlásil, že "genetika v spojení s vojenskou technológiou" by mala z bezpečnostného hľadiska "oveľa vážnejšie následky ako vynález atómovej bomby". Informuje o tom britský Express.
Putin v príhovore pred vedcami prisľúbil, že povedie svet k novým pokrokom. Podľa neho nestačí, že Rusko drží krok so svojimi súpermi. "Musíme ďalej napredovať," a študentom dodal, že tam môžu pracovať do dôchodku.
Choroby a etnické čistky
Ruský vládca nespresnil, na akom princípe by sa mali genetické zbrane vyrábať, ale mohlo by o to zahŕňať "etnické čistky". Zbraň by bola zameraná na špecifické etnikum, alebo ľudí s určitými genetickými znakmi, nehovoriac o následných zdravotných dopadoch. Takéto útoky by sa dali zakryť za prirodzené šírenie chorôb. Hrozbu predstavujú aj databázy DNA. Ruský režim by tak mohol sledovať a vyvíjať nátlak na vybrané skupiny obyvateľstva.
Rusko je viazané Dohovorom o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických zbraní, ktorý nadobudol platnosť v roku 1975. Medzi signatárov patrilo aj ČSSR, ktoré vyjarilo súhlas už dva roky predtým. Rusi len nedávno prijali opatrenie na obmedzenie vývozu genetického materiálu s odvolaním sa na národnú bezpečnosť.
Putin sa netají tým, že tlačí na ruských vedcov, aby v genetike zaznamenali pokrok. Prezidentovi Si Ťin-pchingovi mal dokonca povedať, že by sa obaja mohli dožiť aj 150 rokov. "Ľudské orgány sa dajú neustále transplantovať. Čím dlhšie žijete, tým mladším sa stávate," objasnil čínskemu vládcovi.