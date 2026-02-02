Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

Vážna nehoda na D1: Kamión sa zrazil s osobným autom, na mieste zasahovali hasiči

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA/VEĽKÝ BIEL - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) zasahoval v nedeľu v noci (1. 2.) na diaľnici D1 v smere zo Senca na Bratislavu pri dopravnej nehode nákladného vozidla s prívesom a osobného auta. K nehode došlo v katastri obce Veľký Biel v okrese Senec. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

„Zasahujúci hasiči po príchode na miesto udalosti zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Následne zachytávali uniknuté prevádzkové kvapaliny, asistovali odťahovej službe pri bezpečnom odstránení havarovaných vozidiel a na záver očistili vozovku, aby bola opätovne bezpečná pre cestnú premávku,“ spresnil HaZZ.

Vážna nehoda na D1:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Vážna nehoda na D1:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Viac o téme: HaZZNehodaD1HasičiSenecBratislava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 462-krát
Domáce
FOTO Záchranná akcia hasičov: Zachraňovali
Záchranná akcia hasičov: Zachraňovali daniela, skončil zachytený v sieti za futbalovou bránou
Domáce
FOTO Hasiči zasahovali v ľadovej
Hasiči zasahovali v ľadovej vode: Auto skončilo v potoku
Domáce
AKTUÁLNE Plamene zachvátili bývalý
AKTUÁLNE Plamene zachvátili bývalý závod Bukóza: Valí sa obrovský mrak dymu, zasahujú hasiči
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

TK hnutia Progresívne Slovensko: Tarabova eurofondová výzva - verejné peniaze tečú do jazierok v rezortoch boháčov
TK hnutia Progresívne Slovensko: Tarabova eurofondová výzva - verejné peniaze tečú do jazierok v rezortoch boháčov
Správy
Tréner Slovenska Vladimír Országh: Umiestnenie v prvej osmičke by bol veľmi dobrý cieľ
Tréner Slovenska Vladimír Országh: Umiestnenie v prvej osmičke by bol veľmi dobrý cieľ
Šport
Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák: Ideme spraviť čo najlepší výsledok
Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák: Ideme spraviť čo najlepší výsledok
Šport

Domáce správy

Ilustračné foto
Hasiči zasahujú pri požiari v rodinnom dome v obci Dunajov
Domáce
Chatu v Tatranskej Štrbe
Chatu v Tatranskej Štrbe zachvátili plamene: Zasahovali desiatky hasičov
Domáce
Michal Šimečka
Šimečka tlačí na Fica: Premiér by mal povedať, či sa s Jeffreym Epsteinom a Stevom Bannonom stretol
Domáce
AKTUÁLNE VÁŽNY POŽIAR v rodinnom dome v Dunajove: Na mieste zasahuje sedem hasičov
AKTUÁLNE VÁŽNY POŽIAR v rodinnom dome v Dunajove: Na mieste zasahuje sedem hasičov
Čadca

Zahraničné

Peter Pellegrini a Petr
Pavel s Pellegrinim spoločne otvoria Slovenský a Český dom na ZOH v Miláne
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
EÚ čoskoro predstaví 20. balík sankcií voči Rusku, uviedla Leyenová
Zahraničné
Babiš otvorene: Spor Motoristov
Babiš otvorene: Spor Motoristov s prezidentom vládu zaťažuje, Macinka komunikáciu zmení
Zahraničné
EÚ reaguje na Irán:
EÚ reaguje na Irán: Označenie našich armád za teroristov odmietame!
Zahraničné

Prominenti

Milo Kráľ v seriáli
Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Domáci prominenti
Grammy 2026
MÓDA z Grammy: Nahota a ešte väčšia nahota! Trápna extravagancia či... Ach bože, a toto je čo?
Zahraniční prominenti
Monika Jákliová
LUXUS len naoko?! Šokujúce zákulisie Moniky Jákliovej (†31)... Mala mať DLHY!
Domáci prominenti
Catherine O´Hara
Posledné hodiny mamy (†71) Kevina zo Sám doma: Do nemocnice ju previezli v kritickom stave
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Z hlbín oceánu sa
Z hlbín oceánu sa ozval zvuk, ktorý vydesil vedcov! Zachytili ho tisíce kilometrov ďaleko: Čo ho spôsobilo?
Zaujímavosti
Šokujúce zábery z Floridy:
Šokujúce zábery z Floridy: Zo stromov padajú zmrznuté leguány
dromedar.sk
Hľadal stratené kladivo, no
Hľadal stratené kladivo, no vykopal milióny! Neuveriteľný príbeh farmára, ktorý na poli narazil na rímsky poklad storočia
Zaujímavosti
pyramídy v Gíze
ZÁHADA pyramíd konečne vyriešená? Vedci uviedli dôkaz, ktorý mení VŠETKO! Odpoveď sa skrývala v stenách
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?

Šport

ZOH 2026 Slováci na zraze bez trojice hráčov, vedenie reprezentácie už rozhodlo o kapitánovi
ZOH 2026 Slováci na zraze bez trojice hráčov, vedenie reprezentácie už rozhodlo o kapitánovi
Hokej na ZOH 2026
Slzy a smútok lyžiarskej rodiny: Vicemajsterka sveta v slalome podľahla rakovine
Slzy a smútok lyžiarskej rodiny: Vicemajsterka sveta v slalome podľahla rakovine
Lyžovanie
Čo trápilo Djokoviča počas finále? Nerád o tom hovorím, ľudia si povedia, že si vymýšľam výhovorky
Čo trápilo Djokoviča počas finále? Nerád o tom hovorím, ľudia si povedia, že si vymýšľam výhovorky
Muži
ZOH 2026 Lašák o brankárskej otázke: Má už stanovenú jednotku? Gajanovi sa stala nepríjemnosť
ZOH 2026 Lašák o brankárskej otázke: Má už stanovenú jednotku? Gajanovi sa stala nepríjemnosť
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Pracovný pohovor
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Hľadám prácu
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Poradňa
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Mám prácu

Varenie a recepty

Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Mäsové jedlá
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Rady a tipy

Technológie

Vedci po prvýkrát zachytili v medzihviezdnom priestore molekulu dôležitú pre vznik života
Vedci po prvýkrát zachytili v medzihviezdnom priestore molekulu dôležitú pre vznik života
Veda a výskum
Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Technológie
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Filmy a seriály
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Bezpečnosť

Bývanie

Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!

Pre kutilov

Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Izbové rastliny
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Údržba a opravy
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Rekonštrukcia interiéru

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zamilovala som sa do manžela sestry: Moje rozhodnutie napokon rozbilo takmer celú rodinu
Partnerské vzťahy
Zamilovala som sa do manžela sestry: Moje rozhodnutie napokon rozbilo takmer celú rodinu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Medvedev straší verejnosť: SÚDNY DEŇ sa blíži, dohoda o jadrových zbraniach medzi Ruskom a USA vyprší už o pár dní!
Danko si opäť nevedel
Domáce
Danko si opäť nevedel dať rady s veselým poslancom: Už PRESTAŇTE vy otrokár! Kričal na šéfa SNS Pročko
Neskutočný nález turistov v
Zahraničné
Neskutočný nález turistov v Česku: Počas prechádzky objavili zlatý poklad za státisíce eur!
Magický deň aj sviatok
Domáce
Magický deň aj sviatok kresťanov: Hromnice prezradia, KEDY príde jar!

Ďalšie zo Zoznamu