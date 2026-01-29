POTVRDENÉ Veľkej láske je koniec... Dominika Cibulková prehovorila: ROZVOD po 10 rokoch!

BRATISLAVA – Veľkej láske odzvonilo! Po mesiacoch špekulácií sa rozhodla vyjsť tenistka Dominika Cibulková s pravdou von. Po 17 rokoch vzťahu a 10 rokoch manželstva sa rozhodli ísť s manželom Michalom Navarom od seba.
O kríze v ich manželstve sa v zákulisí šoubiznisu hovorilo už dlhšie. Michal Dominiku nesprevádzal na spoločenských akciách, na sociálnych sieťach sa čoraz menej objavovali ich spoločné fotografie a veľmi zvláštne boli aj ich reakcie na spoločný vzťah. Dominika však mlčala. Až doteraz. Bývalá tenisová hviezda sa rozhodla urobiť stopku špekuláciám a na Instagrame zverejnila otvorené stanovisko, ktorým potvrdila to, čo si mnohí už len potichu šepkali.
„Posledné mesiace sa okolo nášho súkromia objavovalo veľa špekulácií, domnienok a nepravdivých informácií. Rozhodla som sa preto k situácii vyjadriť,“ napísala bez okolkov. Nasledovali prekvapivé a veľmi otvorené slová. „Spolu s Michalom sme sa po dlhšom období rozhodli ísť každý svojou cestou. Nebolo to ľahké rozhodnutie,“ priznala úprimne.
Napriek koncu manželstva však Dominika zdôraznila, že medzi nimi nevládne vojna. Práve naopak – najdôležitejšie sú pre nich deti. „Stále však zostávame rodičmi našich detí, ktorí sa vzájomne rešpektujú. Deti sú a vždy budú našou najväčšou prioritou,“ odkázala jasne mama malej Ninky a Jakuba.
Emócie v jej vyjadrení neskrývala. Otvorene priznala, že ide o jedno z najťažších období jej života, o to viac, že ich súkromná bolesť sa rieši verejne. „Určite mnohí viete, aké bolestivé a náročné rozchody sú. Je to pre nás ťažké obdobie, tým viac, keď je situácia verejnou témou plnou príbehov a dohadov, ktoré nemajú nič spoločné s realitou,“ dodala.
Dominika Cibulková a Michal Navara boli roky považovaní za jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu. Spoločne prežili tenisovú kariéru, veľké úspechy aj rodinné šťastie. Avšak, teraz ich spoločný príbeh píše, bohužiaľ, poslednú kapitolu.
