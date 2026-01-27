Filip Jančík s Luciou brázdi USA: Koncert pri vodopádoch Jurského parku a... VÝHRA v Las Vegas!

USA - Konečne sa dočkali! Filip Jančík s manželkou Lucia brázdia Ameriku krížom-krážom. A nejde len o svadobnú cestu...
Filip Jančík si s Luciou takmer štyri roky po zásnubách vymenili svadobné prstene. Udialo sa to na netradičnom mieste v netradičný deň – svadba bola v pondelok 7.7.2025 v čarovnej stodole nad Piešťanmi. Mladomanželia už absolvovali jednu svadobnú cestu, ktorú dostali ako dar – v auguste minulého roku si užívali výlet po Namíbii.
Filip Jančík s manželkou si užívajú svadobný dar naplno: SEM veľa turistov nechodí! Sledujte tú nádheru
Aktuálne cestujú znova, tentokrát po USA. „Prvé dni a nový rok sme strávili v Las Vegas, kde sme navštívili koncert Jennifer Lopez a načerpali množstvo inšpirácie,“ prezradili manželia. Filip mal však určite radosť aj z iného zážitku: „V kasíne sme si zo srandy do automatu hodili 1$ a vyhrali viac ako 500$,“ napísali pre Topky.
„Nechýbal ani Grand Canyon, kam sme si spravili jednodňový výlet. Aj tam dokonca Filip stretol svojich fanúšikov, ktorí sa mu prihovorili,“ tešila sa Lucia a dodala, že neskôr sa presunuli na Havajské ostrovy: „Konkrétne na ostrov Kauai, kde sme mimo iného leteli vrtuľníkom spoločnosťou Island Helicopter, ktorá lietala na ostrove so všetkými hollywoodskymi produkciami. Zobrali nás na súkromne vlastnený a ťažko prístupný vodopád, pri ktorom sa natáčal Jurský park. Filip dostal povolenie natáčať a tak si zobral husle a pre fanúšikov nahral zvučku z filmu Jurský park,“ pyšne nám napísala Lucia. „Povedali mi, že som prvý človek, ktorý hrá na nástroj pod vodopádom. Niektoré miesta vidno len z oblohy. Prelet nad Kauai, pristátie pri vodopádoch Jurského parku – miesto, kam sa inak nedostanete. Čistá príroda. Čistá mágia,“ napísal na instagrame Filip.
Na Havaji si Filip zahral aj pred kostolíkom, ktorý huslistu očaril: „Kostolík bol taký krásny, že sme okamžite zastavili auto, vyskočili von a nahrali tento moment pre vás. Hudba, ticho a miesto, kde sa čas na chvíľu zastaví,“ napísal Filip na sociálnej sieti a doplnil, ktorú skladbu si vybral: „Coldplay – Everglow ✨Pred malým kostolíkom na Kauai, Havaj 🌴⛪️ Táto skladba patrí medzi moje najobľúbenejšie od @coldplay.“
A potom ich kroky smerovali do Los Angeles, kde mal Filip viacero stretnutí s ľuďmi z hudobného priemyslu. „Nasledujúce dni sme trávili na najväčšej svetovej výstave / festivale hudobného priemyslu s názvom NAMM, kde sa každoročne objavia a stretávajú hviezdy hudobnej scény, ale aj profesionáli z oboru,“ dozvedeli sme sa od Lucie. Nám ostáva iba ticho závidieť a čakať, s kým všetkým sa Filip s Luciou stretli a čím novým nás hudobník prekvapí...