Polícia upozorňuje vodičov: Nebezpečné podmienky na cestách, hustá hmla zvyšuje riziko nehôd

KOŠICE - Košická krajská polícia upozorňuje vodičov a chodcov na aktuálnu hustú hmlu, ktorá výrazne znižuje dohľadnosť a zvyšuje riziko dopravných nehôd. „Buďte viditeľní, jazdite opatrne a myslite na svoju bezpečnosť,“ uvádza na sociálnej sieti.
Na vodičov apeluje, aby si zapli stretávacie svetlá, keďže denné svietenie v hmle nestačí. Pripomína tiež, že hmlové svetlá sa majú používať len vtedy, ak je dohľadnosť výrazne znížená. „Prispôsobte rýchlosť jazdy viditeľnosti, nie maximálnemu limitu. Dodržiavajte bezpečný odstup,“ dodáva.
Chodcov vyzýva na používanie reflexných prvkov či už na oblečení, taške alebo ruksaku a pohybovanie sa čo najviac pri okraji vozovky. „Nezabúdajte, že v hmle vás vodiči vidia na poslednú chvíľu,“ zdôrazňuje polícia.