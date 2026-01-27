Kuriózna situácia z centra mesta baví internet: VIDEO Dopravu riadil úplne nahý muž!

Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

OPAVA – Vodiči, ktorí v pondelok popoludní prechádzali centrom českej Opavy, zostali v nemom úžase. Na frekventovanej križovatke ich totiž neusmerňovali policajti, ale úplne nahý muž, ktorý sa postavil priamo do vozovky a gestami dirigoval premávku. Jeho „zásah“ však netrval dlho.

Kuriózny incident sa odohral na križovatke ulíc Krnovská a Hany Kvapilovej. Muž si podľa svedkov vyzliekol všetko oblečenie, ktoré nechal pohodené na zemi, a následne začal vodičom ukazovať, kadiaľ majú bezpečne prejsť. Video nahého muža sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach, najmä vo facebookovej skupine Kde stojí švestky Opava a okolí. Diskutujúci špekulovali, či ide o stávku, psychický skrat alebo vplyv alkoholu či drog.

„U muža bola dychovou skúškou aj orientačným testom preukázaná prítomnosť alkoholu aj drog,“ uviedla pre portál Novinky hovorkyňa moravskosliezskej polície Kateřina Kubzová. Dopravní policajti si nahého muža všimli krátko po 17. hodine. „Stál uprostred cesty a svojimi pohybmi sa snažil usmerňovať dopravu. Po výzve policajtov cestu opustil,“ spresnila hovorkyňa.

Kuriózna situácia v centra mesta (Zdroj: Facebook/Kde stojí ŠVESTKY Opava a okolí)

Vzhľadom na jeho zdravotný stav bol muž následne odovzdaný do starostlivosti záchranárov a prevezený do nemocnice. Prípad teraz riešia opavskí policajti, ktorí začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania prečinu výtržníctva.

 

