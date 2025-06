MEGA úspech slovenského umelca: OHÚRIL aj v Čechách... TOTO mu skoro zmarilo plány!

Filip Jančík (Zdroj: Ján Zemiar)

Filip Jančík opäť dokázal, že hranice umeleckého vyjadrenia pre neho neexistujú. Tentokrát ohromil našich západných susedov veľkolepým koncertom priamo na rieke Vltava. Išlo o nezabudnuteľný hudobný zážitok pod ikonickým Karlovým mostom, kde známy slovenský huslista odovzdal publiku nielen svoj talent, ale aj srdce a dušu. Podobné hudobné predstavenie už odohral pred tromi rokmi na Dunaji v Bratislave, no pražská verzia bola ešte ambicióznejšia – a takmer stroskotala na vrtochoch počasia.

MEGA úspech slovenského umelca: OHÚRIL aj v Čechách... (Zdroj: Instagram/Filip Jančík)

Organizátori pripravovali koncert tri dni, pričom celý čas ich sprevádzalo mimoriadne nepriaznivé počasie. Predpovede neboli priaznivé ani v deň vystúpenia – očakávali sa silné búrky a dokonca aj krupobitie. Napriek tomu sa stal malý zázrak. Krátko pred začiatkom sa obloha nečakane vyjasnila a koncert sa mohol uskutočniť bez prekážok. Akoby samotné hviezdy stáli pri tomto výnimočnom projekte.

Stačilo však málo a desiatky tisíc eur investovaných do realizácie podujatia by doslova spláchla Vltava. Napokon sa všetko vydarilo a výsledok stál za to – nádherná atmosféra, magické svetlá, nezabudnuteľný hudobný výkon a dojatie divákov, ktoré len potvrdilo jedinečnosť tohto umeleckého zážitku. „Bol to opäť projekt, ktorý potešil moju umeleckú dušu, kde som sa mohol kreatívne realizovať, skrátka projekt, ktorý sa ťažko prekonáva,“ povedal nám huslista.

Pre svojich fanúšikov si však prichystal aj ďalšiu novinku. Vydal videoklip ku nesmrteľnému hitu „Wake Me Up“ od Aviciiho vo svojom špeciálnom prevedení. Nechajte sa unášať dobrou atmosférou vo videu nižšie.