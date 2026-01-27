Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu: Prezident apeluje na spoločnosť

SEREĎ - Povinnosťou štátu a spoločnosti je zachovať odkaz holokaustu aj pre generácie, ktoré už nebudú mať možnosť stretnúť sa s jeho priamymi svedkami. Uviedol to pre TASR prezident SR Peter Pellegrini v utorok v Múzeu holokaustu v Seredi na spomienkovom podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktoré pripomína oslobodenie koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau.
„Povinnosťou štátu je urobiť všetko preto, aby sme odkaz tej hrôzy, ktorú museli zažiť milióny ľudí, udržali tak, aby prechádzali z generácie na generácie. My ešte máme to šťastie, že aj tu dnes s nami v Seredi bolo 20 preživších, tzn. priamych svedkov tej hrôzy,“ skonštatoval. Podľa jeho slov je nevyhnutné hľadať spôsoby, ako odkaz holokaustu uchovať aj v čase, keď priami svedkovia postupne odchádzajú.
VIDEO
Upozornil na riziká spojené s relativizovaním histórie a nárastom extrémistických prejavov v spoločnosti. „Robia sa obrovské chyby, ak sa v záujme politicky zaujať alebo mať viacej lajkov alebo followerov na sociálnych sieťach toleruje agresívne správanie, toleruje sa popieranie alebo spochybňovanie holokaustu alebo hrôz druhej svetovej vojny,“ zdôraznil.
V tejto súvislosti kriticky poukázal aj na snahy o zmierňovanie postihov za extrémistické prejavy. „Dnes neviem, ako by tu stáli tí poslanci, ktorí navrhli znížiť tresty za prejavy extrémizmu alebo niektoré trestné činy takéhoto typu dokonca vymazať z Trestného zákona. To je cesta, ktorá nás môže viesť do pekla,“ doplnil. Záverom vyzval verejné osobnosti k zodpovednosti v komunikácii. „Už len z úcty k obetiam tak, aby sme spoločnosť viedli správnym smerom a neotvárali dvere extrémizmu, nacizmu a neonacizmu,“ uzavrel.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia sa určil 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.