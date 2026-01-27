Žena odhalila svoj EXTRÉMNE zriedkavý stav: Narodila sa s dvoma maternicami a dvoma vagínami! NAJHORŠIA je menštruácia

USA - Niektorí ľudia sa narodia s úplne bežnou anatómiou, iní však s telom, ktoré je z medicínskeho hľadiska výnimočné. Jedna žena sa rozhodla otvorene prehovoriť o svojom extrémne zriedkavom zdravotnom stave, keď priznala, že sa narodila s dvoma maternicami a dvoma vagínami. Na sociálnej sieti odpovedala na desiatky otázok zvedavých ľudí a priblížila, ako tento stav ovplyvňuje jej každodenný život.
Žena má diagnózu uterus didelphys, čo je vrodená vývojová porucha, pri ktorej sa počas vývoja plodu maternica nevyvinie ako jeden orgán, ale rozdelí sa na dve samostatné časti. V niektorých prípadoch sú prítomné aj dva krčky maternice a dve vagíny, oddelené jemnou priehradkou. Ide o veľmi zriedkavý stav, ktorý postihuje len zlomok žien. Vo svojom priznaní vysvetlila, že jej dve vagíny sa nachádzajú vedľa seba – na ľavej a pravej strane – a navonok nie sú viditeľné. Mnohí ľudia by si podľa jej slov bez lekárskeho vyšetrenia ani nevšimli, že má inú anatómiu než väčšina žien.
A čo menštruácia?
Jednou z najčastejších otázok bola menštruácia, píše portál Unilad. Žena priznala, že má dve menštruácie naraz, keďže obe maternice fungujú samostatne. To pre ňu znamená silnejšie bolesti, výrazné kŕče a v niektorých prípadoch aj stavy na hranici kolapsu. Napriek tomu sa naučila so svojím telom žiť a prispôsobiť sa jeho fungovaniu. Ľudí zaujímal aj jej intímny život. Podľa jej slov jej stav nemá zásadný negatívny vplyv na vzťahy ani sexualitu. Niektoré pocity sú vraj na jednej strane výraznejšie než na druhej, no celkovo sa považuje za plnohodnotne fungujúcu ženu. Otvorene priznala, že dôležitú úlohu zohráva komunikácia a pochopenie zo strany partnera.
Komplikácie v tehotenstve
Uterus didelphys môže u niektorých žien spôsobiť komplikácie v tehotenstve alebo pri pôrode a niekedy si vyžaduje zvýšený lekársky dohľad. Mnohé ženy s touto diagnózou však môžu otehotnieť a porodiť zdravé deti, hoci ich tehotenstvo býva rizikovejšie než u žien s bežnou anatómou. Svojím otvoreným priznaním chcela žena najmä ukázať, že aj s výnimočným telom sa dá žiť plnohodnotný život. Zároveň upozornila, že o podobných stavoch sa stále hovorí málo a mnohé ženy sa o svojej diagnóze dozvedia až v dospelosti.