OTRASNÝ prípad na Hornom Zemplíne: Otec sexuálne zneužíval vlastnú dcéru (12)! Ďalšie príbuzné obete

BRATISLAVA - Na Hornom Zemplíne polícia rieši mimoriadne závažný prípad sexuálneho násilia, ktorého obeťou je len 12‑ročné dievča. Zo skutku obvinili jej biologického otca, ktorého po zadržaní umiestnili do cely policajného zaistenia. Následne voči nemu vzniesli obvinenie.
O otrasnom prípade sexuálneho násilia na Hornom Zemplíne, v ktorom obeťou má iba 12-ročné dievča, informovala TV Joj. Polícia zo skutku obvinila jej vlastného otca, ktorého po zadržaní umiestnili do cely policajného zaistenia a následne obvinili.
Vyšetrovateľ mu kladie za vinu sexuálne násilie spáchané závažnejším spôsobom konania. Hoci detaily nie je možné zverejniť, podľa dostupných informácií malo k zneužívaniu dochádzať opakovane. Dieťa sa malo zdôveriť matke a televízia uvádza, že muž mal mať podobné sklony aj v minulosti, pričom obeťami mali byť osoby v príbuzenskom vzťahu. Polícia na prípad uvalila informačné embargo. „K uvedenému prípadu nie je možné momentálne poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla prešovská krajská policajná hvoorkyňa Jana Ligdayová.
Otca poslal súd do väzby
Po troch dňoch v policajnej cele bol obvinený predvedený pred sudkyňu Okresného súdu Humenné, ktorá rozhodovala o väzbe. Hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová uviedla, že "obvinený stíhaný pre zločin sexuálne násilie bol sudkyňou pre prípravné konanie Okresného súdu Humenné vzatý do väzby z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti."
Súd zároveň zamietol jeho žiadosť o nahradenie väzby písomným sľubom aj dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a obvinený má možnosť podať sťažnosť.