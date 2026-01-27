Huliak poriadne zúri: Luxusná terapia pre väzňov v Leopoldove, mne sa asi SNÍVA, toto je BASA a nie je wellness!

Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Huliak skritizoval modernú terapeutickú miestnosť pre väzňov v Leopoldove.
LEOPOLDOV - Zdá sa, že aj Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) chce kráčať s dobou a istými normami v prípade života väzňov odsúdených na doživotie. Nový technický prírastok v zariadení v Leopoldove sa však stal terčom jedného z ministrov, ktorý neskrýval šok. Chvíľu si dokonca myslel, že sa mu to len sníva, no realita je, že senzorická terapeutická miestnosť je už dostupná aj pre väzňov, čo rozhodne neocenil Rudolf Huliak (Strana Vidieka).

Konkrétne je reč o terapeutickom priestore "Snoezelen". "Vybudovanie multisenzorickej miestnosti, známej aj ako miestnosť typu Snoezelen, je významný krok v oblasti rehabilitácie a psychickej podpory väznených osôb. Ústav Leopoldov zriadil tento typ miestnosti v roku 2024 v oddiele doživotných trestov," vysvetlil ZVJS, ktorý k statusu na sociálnej sieti pridal aj niekoľko fotografii tejto miestnosti.

Väzňov tak stimulujú cez rôzne zmyslové vnímanie – dotyk, zvuk, svetlo a vôňu. "V bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Tento prístup má niekoľko terapeutických výhod: zlepšenie duševného zdravia, rehabilitácia a reintegrácia, zvýšenie zručností a kognitívnych schopností, vytváranie prostredia pre zníženie agresivity," popísal zbor.

 (Zdroj: Facebook/Zbor väzenskej a justičnej stráže)

 
 

Mne sa asi sníva, hromží Huliak

Po tomto statuse sa však spustil masívny odpor jedného z ministrov. Rudolf Huliak ako šéf športového a cestovného rezortu neskrýval svoje pohoršenie, keď vyhlásil: "Mne sa asi sníva!".

Na svoj hnev mal dôvody. "Autistické deti často nemajú prístup k takejto terapii, alebo ich rodičia musia za takúto pomoc platiť. Ale z našich daní financujeme multisenzorické miestnosti pre doživotne odsúdených vrahov. Väzenie nie je hotel ani wellness. Trest má byť trestom, nie komfortom. Ak má štát peniaze na terapeutické miestnosti, musia ísť v prvom rade deťom, ktoré pomoc skutočne potrebujú, nie zločincom odsúdeným na doživotie. Zrušte to, je to nemorálne a neprípustné," vyzval Huliak.

Rudolf Huliak

Komfort odsúdených terapeutickou miestnosťou nezvyšujeme, argumentuje ZVJS

Na otázky Topiek reagovala obsiahlym stanoviskom kapitánka Katarína Bednárová, metodik špecialista z kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS. Zbor považuje za potrebné uviesť tieto záležitosti na pravú mieru.

"Zabezpečovanie terapeutických a podporných aktivít pre odsúdených vychádza z platnej legislatívy Slovenskej republiky, z medzinárodných záväzkov štátu a z odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT). Cieľom týchto opatrení nie je zvyšovanie komfortu odsúdených, ale predovšetkým ochrana ich duševného a fyzického zdravia, prevencia krízových situácií, sebapoškodzujúceho správania a udržiavanie základnej psychickej stability v prostredí, ktoré je zo svojej podstaty podnetovo chudobné," vysvetľuje zbor spadajúci pod rezort spravodlivosti.

Väzni starnú a následkom starnutia sa nedá vyhýbať 

Osobitnú pozornosť si podľa odborníkov z väzenského prostredia vyžaduje aj samotný fakt starnutia tamojšej populácie. "Vhodne zvolené terapeutické aktivity prispievajú k zachovaniu kognitívnych funkcií, pohybových schopností a sebestačnosti odsúdených, čo má priamy vplyv na bezpečnosť zariadení, personálu aj samotných odsúdených. Je potrebné zdôrazniť, že priestory terapeutickej miestnosti boli zriadené svojpomocne, s minimálnymi finančnými nákladmi, bez využitia externých dodávateľov a bez dodatočných prevádzkových nákladov. Samotné terapeutické aktivity zabezpečuje interný odborný personál ZVJS v rámci svojej pracovnej náplne," uistil ZVJS.

 (Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)

ZVJS si podľa vlastných slov uvedomuje, že v spoločnosti existujú aj iné zraniteľné skupiny, vrátane detí s poruchou autistického spektra, ktorým dostupnosť terapeutickej starostlivosti nie je vždy zabezpečená v dostatočnom rozsahu. "Táto skutočnosť nás úprimne mrzí. Zároveň však považujeme za dôležité konštatovať, že porovnávanie potrieb detí so zdravotným znevýhodnením s podmienkami osôb vo výkone trestu je porovnávaním neporovnateľného," popísali.

Zriadením miestnosti nezľahčujú potreby iných skupín obyvateľstva

Zbor väzenskej a justičnej stráže dodal, že koná výlučne v rámci svojho zákonného poslania a kompetencií. Ich primárnou úlohou je podľa vlastných slov zabezpečiť humánne, bezpečné a zákonné podmienky výkonu väzby a trestu odňatia slobody. Zriadenie terapeutickej miestnosti nevnímajú ako zľahčovanie potrieb iných skupín obyvateľstva, ale ako napĺňanie zákonnej zodpovednosti štátu voči osobám, nad ktorými vykonáva úplnú kontrolu.

"Väzenie nie je hotel ani wellness zariadenie. Zároveň však výkon trestu nesmie byť spojený s neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním. Podporné a terapeutické opatrenia sú štandardnou súčasťou moderného penitenciárneho systému a slúžia aj na ochranu spoločnosti ako celku, keďže prispievajú k stabilizácii správania odsúdených a k prevencii mimoriadnych udalostí v ústavoch," uzavreli stanovisko zo ZVJS.
 

