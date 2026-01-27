Hmla aj poľadovica komplikujú situáciu: Pre celé územie Slovenska platia výstrahy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Pre celé územie Slovenska platia v utorok večer výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou. Predbežne majú zostať v platnosti do stredajšieho (28. 1.) obeda. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V okrese Zvolen zároveň platia hydrologické výstrahy prvého stupňa.
Pre hmlu môže dohľadnosť klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
(Zdroj: shmu.sk)
Ústav zároveň varuje aj pred poľadovicou. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.“
(Zdroj: shmu.sk)