Filip Jančík kúpil snúbenici DRAHÝ dar: Nie sú manželia, no toto robia inak ako ostatné páry

Prešporský bál 2025, Filip Jančík so snúbenicou Luciou Supekovou (Zdroj: Ján Zemiar)

Jančík s partnerkou však tentokrát na plese neboli pracovne, ale súkromne, čo si obaja nesmierne pochvaľovali. Zaľúbenci navštívili Prešporský bál minulý rok po prvý raz a boli natoľko očarení, že sa rozhodli z toho urobiť tradíciu. Na parkete by ste však dvojicu hľadali márne. „Ja neviem veľmi tancovať, aj keď ako dieťa som chodil ku Melánii Kasenčákovej, ktorá je dnes známa ako Lady Mel. Ale myslím, že som tanečné drevo a Lucka je tiež tanečné drevo. My sme sa našli také dve drevá,“ prezrádza so smiechom známy huslista a jedným dychom dodal, prečo si na parket trúfnu až po polnoci...

Parketový lev teda z Jančíka nie je, no ples si dokáže napriek tomu vychutnať.Pozorovať sa však zaručene oplatilo aj Lucku, ktorá prišla v nádherných ružových šatách z dielne svetoznámeho návrhára Alexandra McQueena. Jančík na svojej krásnej priateľke teda rozhodne nešetrí a aj v tomto prípade sa poriadne buchol po vrecku.prezrádza Filip, ktorý je k svojej priateľke štedrý, no napriek tomu si na materiálnych veciach ani jeden z nich nepotrpí.Čo si však dvojica veľmi rada dopraje, je cestovanie. Nedávno sa vrátili z dovolenky na exotickom Mauríciu, kde boli načerpať chýbajúcu energiu. Snúbenci majú vďaka práci precestovaný kus sveta, no je jedno miesto, kam sa s láskou a radi vracajú...

