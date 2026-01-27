Zverejnili hodnotenie základných a stredných škôl podľa výsledkov žiakov: TIETO sú TOP vo svojich kategóriách

BRATISLAVA - Mimovládna nezisková organizácia INEKO zverejnilo hodnotenie základných a stredných škôl podľa najnovších výsledkov žiakov. Top školy vo svojich kategóriách sú: ZŠ Mudroňova v Bratislave, Obchodná akadémia na Kukučínovej v Trnave a bratislavské gymnázium GAMČA na Grösslingovej.
Bodovo sa medziročne najviac zlepšili žiaci ZŠ R. Dilonga v Trstenej, Strednej odbornej školy na Nerudovej v Hlohovci a Gymnázia v Detve na Štúrovej ulici. Zo základných škôl, ktoré navštevuje vysoký podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (viac ako 20 %), boli najúspešnejší žiaci zo ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch (okres Spišská Nová Ves).
Základné školy
V aktuálnom rebríčku základných škôl podľa dosiahnutých výsledkov žiakov, ktorý zohľadňuje údaje 775 základných škôl za ostatné štyri školské roky, sa na prvej pozícii umiestnila ZŠ na Mudroňovej 83 v Bratislave. Obhájila svoje postavenie z minulého roka. Rovnaké poradie škôl ako minulý rok bolo aj na ďalších štyroch miestach. Druhé miesto patrí naďalej ZŠ T. J. Moussona 4 v Michalovciach a tretie svätojurskej ZŠ na Kollárovej ulici. Najvýraznejším pozitívnym skokanom sa v tejto kategórii stala ZŠ Rudolfa Dilonga na Hviezdoslavovej ul. v Trstenej, ktorá dokázala medziročne zlepšiť svoje hodnotenie o viac ako 1,3 bodu (z 10 bodovej škály). Skokanom desaťročia je ZŠ Staničná 631, Lozorno (+ 4,2 bodu).
INEKO upozorňuje, že je nesporné, že školy s vyšším podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia to majú oveľa ťažšie už na štartovacej čiare. "Preto je mimoriadne cenné, že sa medzi školy s veľmi dobrými výsledkami žiakov zaradila so ziskom 6,5 bodu aj ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch, kde viac ako tretina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného, málo podnetného prostredia," uviedlo.
Stredné školy
Pri stredných odborných školách obhájila prvé miesto dlhodobo úspešná Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave, kde viac ako polovica študentov absolvuje bilingválne študijné odbory. Vďaka hodnoteniu prevyšujúcemu 9 bodov sa môže ako jediná SOŠ pýšiť prívlastkom „škola s excelentnými výsledkami žiakov“. Na druhom mieste je, rovnako ako pred rokom, žilinská OA sídliaca na ulici Veľká okružná. Tretie najlepšie výsledky dosiahli žiaci Súkromnej spojenej školy (Sv. Štefana 36) zo Štúrova, kde, podobne ako pri trnavskej a žilinskej OA, hrá prím 5-ročný bilingválny slovensko-anglický študijný program.
Medzi stálice v top 10 SOŠ-iek patrí aj popradská Súkromná SOŠ – Tatranská akadémia, ako aj SPŠ v Dubnici nad Váhom (Obrancov mieru 1) a elektrotechnické priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského v Košiciach. Návrat do top 10 sa po ročnej odmlke podaril Strednej priemyselnej škole na ul. Fraňa Kráľa v Nitre, ktorá si medziročne polepšila z 18. na 8. priečku.
Bodovo najvýraznejším medziročným skokanom v tejto kategórii, v ktorej bolo posudzovaných celkovo 350 SOŠ-iek, je SOŠ chemická z Hlohovca. Jej hodnotenie narástlo o 2,7 bodu. Za 10 rokov si najviac (o 3,9 b.) polepšila SOŠ na Jarmočnej v Starej Ľubovni.
Gymnáziá
Medzi gymnáziami dominuje vďaka výsledkom svojich žiakov z maturít, predmetových olympiád a iných súťaží a ich uplatnenia na trhu práce Gymnázium na Grösslingovej ulici v Bratislave – GAMČA. "V ostatných rokoch sa umiestňuje na popredných priečkach. Udialo sa to však po dlhom, vytrvalom raste. Pred ôsmimi rokmi bola GAMČA na 23. pozícii a odvtedy si ani raz medziročne nepohoršila," uviedlo INEKO.
Z tretieho na druhé miesto sa posunulo Gymnázium Jura Hronca (GJH) na Novohradskej v Bratislave. Aj tretie miesto patrí bratislavskému gymnáziu - Škole pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici. Zaujímavosťou je, že spomedzi prvých šiestich gymnázií je až päť z Bratislavy (okrem prvých troch ešte aj Gymnázium Metodova a 1. súkromné gymnázium na Bajkalskej). Z čela na štvrté miesto kleslo košické Gymnázium Poštová 9.
Výsledky študentov Gymnázia D. Tatarku v Poprade a Bilingválneho gymnázia zo Sučian dopomohli týmto školám dostať sa oproti minulému roku z druhej do prvej desiatky. Najvýraznejší nárast bodového hodnotenia bol zaznamenaný pri Gymnáziu Detva, kde jeho skóre medziročne narástlo o 1,2 b. Skokanom dekády sa stalo Evanjelické gymnázium na Skuteckého v B. Bystrici. Hodnotených bolo spolu 174 gymnázií.
INEKO upozornilo, že rebríčky nemožno interpretovať tak, že ide o poradie najlepších alebo najkvalitnejších škôl. Rebríčky škôl vypovedajú výhradne o výsledkoch ich žiakov, nie komplexne o ich kvalite.