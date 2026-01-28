Úplne iný Noël Czuczor! Stratil všetky zábrany: Zaujímajú ho len prachy a zábava!

BRATISLAVA - Osud! Televízia Joj odštartovala novoročnú sezónu jednou novinkou za druhou. Seriálová chuťovka láka divákov k obrazovkám aj vďaka hereckému obsadeniu, ktorého súčasťou je aj jeden z našich najvýraznejších hercov - Noël Czuczor!
Seriál Osud rozpráva príbeh zámožnej rodiny Kráľovičovcov – navonok luxus, vnútri tajomstvá, hriechy a boj o moc. A jednou z postáv, ktoré to celé môžu obrátiť naruby, je Viktor v podaní Noëla Czuczora. Už názov napovedá, že v tomto príbehu nič neprejde len tak – osud si nájde každého. A keď sme sa Noëla Czuczora spýtali, nakoľko je jeho postava osudová, odpoveď znela. „Správna odpoveď by mala byť, že veľmi osudová, ale to sú podľa mňa všetky postavy v našom seriáli. A každá z nich je úplne iná, vrátane tej mojej. A konkrétne Viktor, ktorého hrám, je človek, ktorý mi je extrémne vzdialený, čo bola zároveň najväčšia zábava hrať niekoho tak iného.“
Viktor je jedným z bratov, ktorí stoja za rodinnými podnikmi – a práve tam sa začína reťaz situácií, kde sa bude lámať charakter aj lojalita. Lenže kým niektorí majú jasné hranice, Viktor ide úplne iným smerom a riadi sa jedným jediným: „Viktor je človek, ktorý nemá žiadny morálny kompas a jediné, čo pozná, je zábava a peniaze.“ A to ho robí nebezpečným aj fascinujúcim zároveň. „To bolo niečo tak špecifické – snažiť sa to nájsť niekde v sebe, zahodiť zábrany a byť zrazu taký ‚vystrelený‘ človek, to bolo veľmi zábavné… Ale zároveň má veľa vrstiev. Keď divák v tomto prípade začína chápať, že aha, tam sú vrstvy, prichádzajú ľudia na to, že ten človek nikdy nepoznal rodičovskú lásku, akými hodnotami by sa mal riadiť…“
Jedno je však isté. Herec priznal, že v súkromí by si s ním miesta vymeniť nechcel. „To určite nie, ale nemá to nič spoločné s odsudzovaním. Nikto z nás nie je dokonalý. Aj ja mám niekedy z niekoho určitý dojem a potom si uvedomím, že bol mylný. A čím skôr sa to človek naučí, tým je to lepšie – pretože prvý dojem je málokedy pravdivý.“ Zároveň však bez okolkov dodal, že aspoň na chvíľu zahodiť zábrany má niečo do seba. „Áno, nechcel by som si s ním meniť život, v žiadnom prípade. Ale môcť sa do toho na chvíľu namočiť bolo veľmi oslobodzujúce. Stratiť zábrany a mať pocit, že všetko je zábava – aj to je svojím spôsobom oslobodzujúce.“
Seriálová novinka Osud sľubuje veľkú rodinnú drámu, v ktorej luxus nič negarantuje – a odpustenie nie je samozrejmosť. A keď sme sa Noëla spýtali, či ho niekedy "popálil" aj jeho vlastný osud… odpoveď na seba nenechala dlho čakať! Sledujte seriál Osud vždy v pondelok a stredu o 20.40 na JOJ-ke.
