Krutého Voldemorta stvárni tento herec? Uff, ženy z neho idú do kolien!

HOLLYWOOD - Ralph Fiennes počas rozhovoru naznačil, že rola Lorda Voldemorta v pripravovanom seriáli Harry Potter od HBO už môže mať svojho predstaviteľa. Stvárni ho tento sexi herec?!
Ralph Fiennes, herec známy ako filmový Lord Voldemort, počas nedávneho rozhovoru naznačil, že obsadenie tejto ikonickej postavy v pripravovanom seriáli od HBO už môže byť uzavreté. Keď sa ho novinár na červenom koberci opýtal, kto by ho mal v novej adaptácii nahradiť, Fiennes odpovedal: „No, bolo mi povedané, že tie topánky sú už obsadené, nie?“ Jeho reakcia okamžite vyvolala vlnu špekulácií.
Herec následne spomenul konkrétne meno, ktoré fanúšikov mimoriadne zaujalo. „Už som povedal, že si myslím, že Cillian Murphy je veľmi dobrá voľba. Myslím, že už ho obsadili, však?“ Krátko nato si však uvedomil, že možno prezradil viac, než mal. Hoci televízna stanica HBO tieto informácie zatiaľ oficiálne nepotvrdila, fanúšikovia sveta Harryho Pottera reagujú na možnosť obsadenia Cilliana Murphyho veľmi pozitívne.
Oscarom ocenený herec a hviezda seriálu Peaky Blinders je známy schopnosťou stvárniť temné a psychologicky náročné postavy, čo z neho podľa mnohých robí ideálneho kandidáta na nového Temného pána. Na sociálnych sieťach sa objavili nadšené reakcie. Už od roku 2023 je známe, že sa dočkáme seriálového spracovania Harryho Pottera. Počin má ponúknuť vernejšie spracovanie knižnej predlohy J. K. Rowlingovej.
HBO sľubuje dôraz na detaily. Každá séria má adaptovať jednu knihu a celý projekt je plánovaný na približne desať rokov. Premiéra prvých dielov sa očakáva v roku 2027. Zatiaľ čo viacero hereckých mien už bolo potvrdených, oficiálne obsadenie postavy Lorda Voldemorta zostáva naďalej otvorené. V seriáli sa objavia napríklad John Lithgow (Albus Dumbledore), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Paapa Essiedu (Severus Snape) a ďalší.
