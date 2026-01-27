Orgazmus ako povinná jazda? Sexuologička varuje: Ak v posteli len naháňate cieľ, koledujete si o vážny problém!

USA - Mnohé páry prežívajú svoj intímny život podľa nevedomého scenára, ktorý sa opakuje zakaždým rovnako. Odborníci tento jav označujú ako tzv. sexuálny eskalátor – metaforu pre spôsob, akým sa partneri v posteli automaticky presúvajú od jedného kroku k druhému, až k finálnemu cieľu, bez toho, aby si skutočne užívali samotnú cestu.
Sexuologička a trénerka intimity Hannah Johnsonová upozorňuje, že veľa ľudí vníma sex ako sled povinných zastávok: bozkávanie, dotyky, orálny sex, penetrácia a orgazmus. Ako informuje portál Unilad, práve vyvrcholenie sa často považuje za hlavný zmysel celého aktu, čo môže viesť k tomu, že sa z intimity stane rutina bez emócií, hravosti a hlbšieho spojenia.
Podľa odborníčky tento „eskalátorový“ prístup často prehliada iné formy rozkoše a blízkosti, ktoré môžu byť pre partnerov – najmä pre ženy – omnoho uspokojivejšie. Dotyky bez tlaku na výkon, skúmanie tela, pomalé tempo či využívanie fantázie a sexuálnych pomôcok sú často odsúvané bokom len preto, aby sa pár čo najrýchlejšie dostal k pohlavnému styku.
Povinnosť či stresujúca aktivita
Johnson varuje, že ak sa sex dlhodobo zredukuje len na mechanické dosiahnutie orgazmu, telo si prestane spájať intimitu s radosťou a túžbou. Výsledkom môže byť znížené libido, frustrácia a pocit nenaplnenia vo vzťahu. Sex sa tak z prirodzeného zdroja potešenia môže stať povinnosťou alebo dokonca stresujúcou aktivitou.
Riešením je podľa nej zmena myslenia. Páry by sa mali prestať sústrediť na „cieľ“ a namiesto toho sa viac venovať samotnému prežívaniu. Otvorená komunikácia o túžbach, spomalenie tempa a ochota experimentovať môžu intímny život výrazne oživiť. Keď sa sex prestane podobať na jazdu eskalátorom a začne pripomínať vedomý zážitok, môže byť opäť zdrojom blízkosti, vášne a spokojnosti pre oboch partnerov.