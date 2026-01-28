Slávna herečka skritizovala Oscary: TOTO povedala na plné ústa!

LOS ANGELES - Natalie Portman (44) upozorňuje, že tohtoročné oscarové nominácie opäť odhalili pretrvávajúcu nerovnosť medzi mužmi a ženami v Hollywoode. Povedala to na plné ústa!
Natalie Portman sa opätovne otvorene vyjadrila k problému, ktorý americký filmový priemysel sprevádza už dlhé roky. Tohtoročné oscarové nominácie na rok 2026 podľa nej opäť ukázali, že sa ženy v Hollywoode stále stretávajú s nenápadnými, no zásadnými prekážkami, ktoré obmedzujú ich možnosti presadiť sa.
Na túto tému prehovorila počas festivalu Sundance v americkom Utahu, kde predstavila svoj najnovší film The Gallerist. V rozhovore pre magazín Variety uviedla, že viaceré filmy, ktoré na ňu v uplynulom roku zapôsobili najviac, vznikli pod taktovkou režisérok, avšak oficiálne nominácie túto skutočnosť takmer vôbec nereflektovali.
„Bariéry vidíte na každej úrovni. Financovanie je ťažšie, festivaly sú ťažšie, a aj keď sa tam dostanete, pozornosť často nepríde,“ uviedla herečka. V kategórii Najlepší režisér je tento rok nominovaná len jedna žena – Chloé Zhao za film Hamnet. Zároveň ide o jediný film režírovaný ženou medzi desiatimi nominovanými titulmi na Najlepší film. Podľa Portman je to jasným signálom, že ženy v tomto odvetví čaká ešte „stále veľa práce“.
Herečka zároveň upozornila na konkrétne projekty, ktoré by si podľa nej zaslúžili omnoho väčšiu pozornosť. Napriek kritickým slovám však vyzdvihla aj pozitívny aspekt situácie – silnú vzájomnú podporu a spoluprácu medzi ženami na filmových pľacoch, ktorú označila za radostnú a obohacujúcu skúsenosť. Podobnú atmosféru momentálne zažíva aj pri nakrúcaní filmu The Gallerist, ktorý režíruje Cathy Yan.