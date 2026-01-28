Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Vláda nechce zákopovú vojnu medzi Strakovou akadémiou a hradom, uviedol Babiš

TASR

PRAHA - Česká vláda nemá podľa jej predsedu Andreja Babiša záujem viesť zákopovú vojnu s prezidentom Petrom Pavlom. Podotkol, že hoci zahraničnú politiku tvorí vláda, spolupráca s prezidentom je nevyhnutná. V stredu na schôdzi Poslaneckej snemovne tiež uviedol, že verejné prestrelky odvádzajú pozornosť od skutočných problémov, ktoré Česko má a spor chce preto riešiť za zatvorenými dverami, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Babiš pred poslancami zopakoval, že Macinkove správy považuje za nešťastne formulované. Aj v neverejnej konverzácii je podľa jeho slov vždy možné voliť taký jazyk, ktorý nebude pôsobiť útočne. Zároveň však zdôraznil, že rozumie rozčarovaniu Macinku a strany Motoristi sebe nad interpretáciou ústavy zo strany prezidenta v otázke nevymenovania pána Turka, a to najmä vzhľadom na to, že Motoristi urobili podľa jeho slov ústretový krok tým, že svoje nominácie na jednotlivé rezorty vymenili.

„Ako premiér chcem jasne povedať, že naša vláda nemá záujem o zákopovú vojnu medzi Strakovou akadémiou a hradom. Zahraničná politika ČR sa jednoznačne utvára na úrovni vlády, ktorá za ňu nesie voči Poslaneckej snemovni zodpovednosť. Zároveň je však nevyhnutná vecná a korektná súčinnosť s prezidentom,“ podotkol Babiš a dodal, že prezident a minister zahraničných vecí musia spolupracovať.

Zopakoval aj svoju výzvu

„Úlohou zodpovedných politikov je situáciu upokojovať a nie ju ďalej eskalovať. Som presvedčený, že nezhody medzi ústavnými činiteľmi sa majú riešiť rokovaním a dialógom za zatvorenými dverami a nie tlačovými konferenciami... Je prirodzené, že sa naše názory môžu v mnohých otázkach líšiť. To k demokratickému systému patrí. Podstatné ale je, aby sme spolu neprestávali hovoriť, neodmietali sa stretávať a prípadné konflikty skôr zahladzovali,“ vyhlásil.

Zopakoval svoju výzvu, aby sa za jedným rokovacím stolom stretli všetci traja a situáciu sa pokúsili vyriešiť. Na to ale Pražský hrad v utorok večer reagoval, že pre prezidenta je partnerom na rokovanie len premiér. Babiš v snemovni dodal, že by aj tak považoval za najlepšie, aby sa stretli všetci traja. Ak k tomu ale Pavel nepristúpi, je pripravený sa s ním stretnúť len on. Dodal, že o tejto záležitosti už verejne komunikovať nebude. „Bol by som veľmi rád, ak by sme túto vec uzavreli a venovali sa veciam, ktoré prospejú každodennému životu našich občanov,“ dodal na záver český premiér.

