Šubová s prejavom v Bruseli: Kontroverzné haciendy ŠOKOVALI celú úniu, nahnevaní Smeráci a nové otázky!

BRUSEL - Na pôde Európskeho parlamentu (EP) vo Výbore pre kontrolu rozpočtu (CONT) sa v utorok uskutočnilo verejné vypočutie s názvom Ochrana finančných záujmov EÚ na Slovensku. Cieľom bolo preskúmať, ako sú finančné záujmy EÚ na Slovensku chránené, vrátane podozrení na systémové podvody a opatrení prijímaných na ochranu rozpočtu EÚ.
VIDEO Šubovej vypočutie si môžete vypočuť v čase 17:33:20:
Pred výborom vypovedali viacerí politici či aktivisti vrátane exministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu či bývalej pracovníčky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Zuzany Šubovej.
Smeráci išli do protiútoku videom, no na výbore sa neukázali
Zástupcovia štátu sa na vypočutí nezúčastnili, no európski predstavitelia Smeru reagovali videom. Šubovej, Lipšica a ďalších sa pýtali, či "ich hanba nefacká" a označili ich za smutno-smiešne postavičky.
Zastavme korupciu výboru pripomenuli vyše ďalších 800-tisíc eur pre Fafokan
Petková uviedla, že nadácia podrobne sleduje haciendovú kauzu, v ktorej mali byť postavené súkromné domy s príspevkom fondov EÚ vyčlenených na rozvoj vidieckeho turizmu, a dáva podnety na prokuratúru na všetky porušenia zákonov. Ministerstvo pôdohospodárstva v minulosti po kontrole výzvy určité pochybenia pripustilo, no podľa rezortu ide iba o drobné alebo individuálne zlyhania. "Dnes sme informovali, že pochybná hacienda Fafokan dostala ďalších 830-tisíc eur. Popri tom všetkom majú europoslanci za Smer toľko drzosti, že nás obviňujú z očierňovania Slovenska," napísala nadácia na sociálnej sieti.
Zsolt Simon, ktorý bol naposledy ministrom pôdohospodárstva v rokoch 2010 - 2012, pripomenul podľa neho systémové chyby, ku ktorým dochádzalo najmä počas „Ficových vlád“. Kritizoval nedostatok verejnej kontroly a digitalizácie PPA a podobne ako Petková varoval pred návrhmi, aby bolo Slovensku pozastavené vyplácanie eurofondov v tejto oblasti, lebo to by viedlo k strate konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov.
Prišiel aj Zdechovský, ktorý už čelil kritike koalície
Ku kritike sa pripojil aj český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý kauzu pochybných haciend vyšetroval už dlhodobo a ešte predtým bol spolu s vyšetrovacím tímom koalíciou označovaný za "trestnú výpravu". Fico konkrétne nazval zdechovského "nájomným politickým vrahom".
Svoj deň zhrnula aj samotná Šubová na sociálnej sieti. "Počas celého dňa som absolvovala množstvo rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi rôznych európskych inštitúcií. Ochrana finančných záujmov EÚ zo strany slovenských orgánov je fakticky paralyzovaná, a preto je namieste vážne zvažovať rázne opatrenia voči exekutíve Roberta Fica," napísala a viackrát dodala, že bola sama "milo prekvapená" z toho, ako detailne sú o kauze haciend informovaní viacerí europoslanci.
Podľa Zdechovského Slovensko v týchto dňoch nečelí len jednotlivým chybám ale "systémovému zlyhávaniu". Spomenul aj zrušenie kľúčových inštitúcii v štáte vrátane NAKA a nezabudol ani na vraždu novinára Jána Kuciaka, ktorá sa v týchto dňoch opäť dostáva pred súd.
Takáč uisťuje, že PPA spolupracuje na vyšetrovaní
Minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SSD) sa k tejto kauze vyjadril naposledy 18. januára. Spresnil, že PPA je v prípade penziónovej výzvy plne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní aj s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Vo výzve spájanej s kauzou haciendy podľa neho došlo k individuálnym pochybeniam, ktoré sa riešia, a táto výzva prešla viacerými auditmi Európskej komisie a kontrolovala ju aj bývalá slovenská vláda. Upozornil, že rezort pod jeho vedením spravil ďalšiu kontrolu a zistené problematické veci sa riešia.
"Minister pôdohospodárstva tvrdí, že je to pochybenie jednotlivcov, ja tvrdím nie. Korupčný systém a schémy financovania, či už priamych platieb, alebo projektov alebo penziónov, na agentúre je dlhodobý, systémový problém, kde nefungujú kontrolné mechanizmy a audity," uviedla Šubová.
Priznala, že jej hlavným cieľom je apelovať na Európsku komisiu a europarlament, aby sa zamerali na Slovensko a prehodnotili celý systém vyplácania fondov, pretože finančné záujmy EÚ majú slúžiť na to, aby financie boli v prospech konečného občana a farmárov, nielen pre vyvolené skupiny oligarchov alebo politikov na najvyšších funkciách.