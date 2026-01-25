Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Exminister Peter Plavčan je už starým otcom: Spadne vám sánka, čo robí s vnúčatami!

3. univerzitný ples v Trnave. Na snímke Peter Plavčan Zobraziť galériu (20)
3. univerzitný ples v Trnave. Na snímke Peter Plavčan (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Exminister Peter Plavčan na chvíľu odložil pracovné povinnosti a prišiel si dopriať skvelý večer na Univerzitný ples, ktorý má v akademickom svete špeciálne miesto.

Plavčan vysvetlil, prečo preňho nie je Univerzitný ples len "ďalšia spoločenská akcia", ale tradícia, ktorá k školám jednoducho patrí. A zaspomínal si aj na časy, keď mali akademické plesy zvuk, o akom sa dnes už len rozpráva. „Plesy patria do akademickej tradície a boli veľmi slávne plesy v Bratislave v hoteli Carlton, kde chodili študenti a samozrejme aj učitelia boli predmetom rôznych posmeškov, ktoré sa objavili v študentských časopisoch… je to krásne čítanie. Ale naozaj je to potrebné, pretože začiatok roka treba začať ako sa patrí – s úsmevom, radosťou a nabrať aj sily do nového semestra,“ povedal. Veselší rok by si želal aj exminister, nakoľko ten predošlý mu dal poriadne zabrať. 

Mnohých však prekvapilo, že na ples neprišiel v sprievode manželky. O to viac, že obaja tanec milujú – a dokonca roky chodia do tanečnej. „Manželka je chorá, ale presvedčil ma organizátor, že mám prísť,“ vysvetlil. Počas rozhovoru načrtol aj tému jemného plesového zosmiešňovania a tak sme boli zvedaví, ako reaguje on sám, keď si z neho niekto vystrelí. „Samozrejme, ako každý človek, najprv ma to chvíľu mrzí. Rád to robievam hlavne deťom, aby boli v pozore a uvedomili si, že to tak funguje,“ povedal a hneď pridal spomienku na vlastnú dcéru. „A teraz sa mi vybavilo, že keď som na takúto vtipnú situáciu naviedol svoju dcéru, tak mala tri a pol roka.“ Dnes má dcéra 38 rokov a Plavčan je starým otcom dvoch vnukov: „Teraz im robím to isté, navádzam ich do nejakých situácií a potom keď sa to zvráti, tak už sa veselo smejú… lebo jeden má štyri roky a druhý sedem,“ prezradil so smiechom. A keď sme sa dostali k tomu, aký je starý otec, prišla veta, po ktorej sme zostali prekvapení aj my! Plavčan totiž priznal, čo so svojimi vnukmi robí a veru, klobúk dolu!

Plavčan ples (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: TrnavaPeter PlavčanUniverzitný ples
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Michaloviec Maroš Vikartovský: Dievčatá neukázali toľko hádzanej ako bojovnosti
Tréner Michaloviec Maroš Vikartovský: Dievčatá neukázali toľko hádzanej ako bojovnosti
Hádzaná
V miestnej časti Vrbník sa uskutočnil tradičný zber vŕbového prútia
V miestnej časti Vrbník sa uskutočnil tradičný zber vŕbového prútia
Správy
Lezci na ľadovej stene na Skalke
Lezci na ľadovej stene na Skalke
Správy

Domáce správy

FOTO Flooding of road due
Hrozí zvýšená hladina tokov: Výstrahy pred povodňami pre TIETO časti krajiny
Domáce
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil križovatku v Košiciach: Na mieste zasahujú hasiči
Domáce
Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka
Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka trvá už 14 rokov, otvorenie hradu je však nereálne
dromedar.sk
Dočasná zmena vstupu do Kultúrneho domu v Myjave: Rekonštrukcia ZUŠ spôsobí obmedzenia
Dočasná zmena vstupu do Kultúrneho domu v Myjave: Rekonštrukcia ZUŠ spôsobí obmedzenia
Myjava

Zahraničné

Prepúšťanie spoza mreží: Politickí
Prepúšťanie spoza mreží: Politickí väzni vo Venezuele opúšťajú väznice
Zahraničné
ICE agenti zadržali iba
Trumpovi ICE agenti nemajú zľutovania: Zadržali iba päťročného chlapčeka! Použili ho ako návnadu
Zahraničné
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Nové detaily tragédie v švajčiarskom lyžiarskom stredisku: Únikový východ bol zamknutý!
Zahraničné
Brutálny útok v spánku:
Brutálny útok v spánku: Mladík (†20) zomrel po poleptaní chemikáliami, súd poslal do väzby súrodencov
Zahraničné

Prominenti

3. univerzitný ples v
Exminister Peter Plavčan je už starým otcom: Spadne vám sánka, čo robí s vnúčatami!
Domáci prominenti
Monika Jakliová s mamou
Dôležité VYJADRENIE rodiny Moniky Jákliovej (†31): Pravda o jej PRENASLEDOVANÍ!
Domáci prominenti
LeAnn Rimes
Slávnej speváčke počas koncertu vypadol zub, rozhodla sa konať: Investuje do seba šialené peniaze!
Zahraniční prominenti
Marek Majeský a Kristína
Turjanová s Majeským v jednej posteli: Takáto je PRAVDA!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kolorektálny karcinóm: Vedci zrejme
Kolorektálny karcinóm: Vedci zrejme prišli na to, ako znížiť riziko a spomaliť rast nádorových buniek
vysetrenie.sk
Žena má najväčšie prsia
Roky svoje telo nenávidela, dnes na ňom zarába tisíce: NAJVÄČŠIE prsia jej zničili zdravie, no priniesli slávu a peniaze
Zaujímavosti
Chcela zaplatiť 2 doláre,
Chcela zaplatiť 2 doláre, no urobila chybu: Rozhorčenie vystriedal šok, keď zistila... NAJLEPŠÍ omyl života
Zaujímavosti
Muž prišiel do obchodu
Mysleli si, že je to skrytá kamera: Muž v klobúku nakupoval NA KONI, v obchode po sebe nechal poriadnu spúšť!
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)

Šport

Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
ZOH 2026 Miláno Cortina
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlon
Stanislav Lobotka v šlágri Serie A: Online prenos zo zápasu Juventus Turín – SSC Neapol
Stanislav Lobotka v šlágri Serie A: Online prenos zo zápasu Juventus Turín – SSC Neapol
Serie A
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos zo 42. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos zo 42. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Motivácia a produktivita
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Pracovný pohovor
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
KarieraInfo.sk
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Výber receptov
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty

Technológie

Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Android
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
Bezpečnosť
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
Umelá inteligencia
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Umelá inteligencia

Bývanie

Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov

Pre kutilov

Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vitajte v „mesiaci rozvodov“: Toto je dôvod, prečo je ukončenie manželstva takým „obľúbeným novoročným predsavzatím“
Láska a sex
Vitajte v „mesiaci rozvodov“: Toto je dôvod, prečo je ukončenie manželstva takým „obľúbeným novoročným predsavzatím“
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ICE agenti zadržali iba
Zahraničné
Trumpovi ICE agenti nemajú zľutovania: Zadržali iba päťročného chlapčeka! Použili ho ako návnadu
Brutálny útok v spánku:
Zahraničné
Brutálny útok v spánku: Mladík (†20) zomrel po poleptaní chemikáliami, súd poslal do väzby súrodencov
Tragický víkend na svahoch:
Zahraničné
Tragický víkend na svahoch: Zrážky lyžiarov a kolaps počas pretekov skončili smrťou
Mark Rutte a Donald
Zahraničné
Prečo je Trump taký spokojný s dohodou o Grónsku? Ponúkli mu naozaj veľa! Napríklad aj TOTO

Ďalšie zo Zoznamu