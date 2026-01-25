Exminister Peter Plavčan je už starým otcom: Spadne vám sánka, čo robí s vnúčatami!

BRATISLAVA - Exminister Peter Plavčan na chvíľu odložil pracovné povinnosti a prišiel si dopriať skvelý večer na Univerzitný ples, ktorý má v akademickom svete špeciálne miesto.
Plavčan vysvetlil, prečo preňho nie je Univerzitný ples len "ďalšia spoločenská akcia", ale tradícia, ktorá k školám jednoducho patrí. A zaspomínal si aj na časy, keď mali akademické plesy zvuk, o akom sa dnes už len rozpráva. „Plesy patria do akademickej tradície a boli veľmi slávne plesy v Bratislave v hoteli Carlton, kde chodili študenti a samozrejme aj učitelia boli predmetom rôznych posmeškov, ktoré sa objavili v študentských časopisoch… je to krásne čítanie. Ale naozaj je to potrebné, pretože začiatok roka treba začať ako sa patrí – s úsmevom, radosťou a nabrať aj sily do nového semestra,“ povedal. Veselší rok by si želal aj exminister, nakoľko ten predošlý mu dal poriadne zabrať.
Mnohých však prekvapilo, že na ples neprišiel v sprievode manželky. O to viac, že obaja tanec milujú – a dokonca roky chodia do tanečnej. „Manželka je chorá, ale presvedčil ma organizátor, že mám prísť,“ vysvetlil. Počas rozhovoru načrtol aj tému jemného plesového zosmiešňovania a tak sme boli zvedaví, ako reaguje on sám, keď si z neho niekto vystrelí. „Samozrejme, ako každý človek, najprv ma to chvíľu mrzí. Rád to robievam hlavne deťom, aby boli v pozore a uvedomili si, že to tak funguje,“ povedal a hneď pridal spomienku na vlastnú dcéru. „A teraz sa mi vybavilo, že keď som na takúto vtipnú situáciu naviedol svoju dcéru, tak mala tri a pol roka.“ Dnes má dcéra 38 rokov a Plavčan je starým otcom dvoch vnukov: „Teraz im robím to isté, navádzam ich do nejakých situácií a potom keď sa to zvráti, tak už sa veselo smejú… lebo jeden má štyri roky a druhý sedem,“ prezradil so smiechom. A keď sme sa dostali k tomu, aký je starý otec, prišla veta, po ktorej sme zostali prekvapení aj my! Plavčan totiž priznal, čo so svojimi vnukmi robí a veru, klobúk dolu!