Vláda dnes opäť rokovalo: MV pripravilo akčný plán pre riadenie rizík hrozieb do roku 2028

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra pripravilo akčný plán k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky do roku 2028. Jeho súčasťou sú úlohy nielen pre samotný rezort, ale aj pre ministerstvo školstva. Cieľom plánu je vytvorenie podmienok na znižovanie rizika v súvislosti s rôznymi bezpečnostnými hrozbami. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

„Realizácia opatrení uvedených v akčnom pláne je jedným z krokov, ktoré musia byť prijaté na zlepšenie ochrany života a zdravia, na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva a na zníženie možných škôd vyvolanými prírodnými alebo človekom spôsobenými mimoriadnymi udalosťami. Zároveň vytvárajú predpoklady na zníženie zraniteľnosti a zvýšenie odolnosti obyvateľstva a územia Slovenskej republiky,“ uviedlo ministerstvo v materiáli. Rezort však v materiáli uvádza, že splnenie úloh nepodmieňuje prijatie nových zadaní pre ministerstvá mimo už dnes platnej legislatívy.

Ministerstvá by mali podľa materiálu pracovať na posilnení medzirezortnej spolupráce v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami či na zvýšení povedomia a pripravenosti verejných inštitúcií. Rezort vnútra má napríklad do decembra 2027 pripraviť informačný systém krízového riadenia. Do novembra 2028 tiež plánuje zdvojnásobiť kapacitu odolných a plynotesných krytov civilnej ochrany. Ministerstvo školstva by malo školiť pedagogických zamestnancov a vypracovať metodické príručky.

Vláda stiahla návrh na skrátené konanie o opatreniach na zmiernenie odlesňovania

Vláda v stredu schválila späťvzatie návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu novely zákona, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania. Národná rada (NR) SR tak o ňom nebude rokovať zrýchlene.

Dôvodom späťvzatia návrhu na skrátené konanie, ktoré na vláde predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), je to, že na 43. schôdzi NR SR bol schválený pozmeňovací návrh k vládnej novele Trestného zákona. Tou sa menili ustanovenia zákona o vykonávaní niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania, ktoré boli obsahom uvedeného vládneho návrhu, ich prerokovanie v NR SR preto stratilo opodstatnenie.

Vláda určila MS SR ako priameho prijímateľa financií z plánu obnovy

Vláda na stredajšom rokovaní určila Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR ako priameho prijímateľa financií z plánu obnovy. Cieľom je podpora prípravy a realizácie projektu týkajúceho sa zabezpečenia informačných a komunikačných technológií pre rezort spravodlivosti. „Projekt zahŕňa nákup nového hardvérového vybavenia nevyhnutného na efektívne fungovanie inštitúcií verejnej správy, ako aj na zabezpečenie ich schopnosti flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky v oblasti digitalizácie, spracovania údajov a poskytovania služieb občanom,“ vysvetlili v predkladacej správe k návrhu, ktorý na spomínaný účel ráta s alokáciou vo výške 464.221,68 eura s DPH.

„Nové hardvérové vybavenie pre verejnú správu podporí výkon administratívnych činností, posilní kapacity na rôznych úrovniach verejnej správy, zlepší technické podmienky potrebné na plnenie úloh súvisiacich s bojom proti korupcii a praniu špinavých peňazí a podporí plnenie cieľov plánu obnovy v tejto oblasti,“ upozornili predkladatelia. Projekt sa má realizovať v prvej polovici aktuálneho roka.

