Rozhnevaný Fico PREHOVORIL! Útoky liberálov, progresívcov a mediálne klamstvá: Uniknutým slovám o Trumpovi sa vyhol

BRATISLAVA - Čo sa stalo za zatvorenými dverami sídla Donalda Trumpa na Floride v sobotu 17. januára? V tento deň sa totiž so šéfom Bieleho domu necelú hodinu rozprával slovenský premiér Robert Fico. Po stretnutí poskytol formálne vyjadrenia, z ktorých nič nenasvedčovalo tomu, že mal zo správania Trumpa obavy. Za zatvorenými dverami na rokovaní s lídrami EÚ to však malo vyzerať už inak a šéf Smeru-SSD mal hovoriť o tom, že bol z psychického stavu Donalda Trumpa zdesený. Fico však oficiálne takéto svoje slová nepotvrdil.
Informácie o tom, že slovenský premiér vyjadril pri stretnutí s európskymi lídrami na summite v Bruseli minulý týždeň šok z rozpoloženia amerického prezidenta Donalda Trumpa, informoval web Politico s odvolaním sa na svoje diplomatické zdroje. Fica mal psychický stav amerického prezidenta znepokojiť a mal uviesť, že na neho šéf Bieleho domu pri osobnom stretnutí pôsobil "nebezpečne". Tlačové oddelenie slovenského premiéra na opakované žiadosti o komentár nereagovalo. Fico sa jasnej odpovedi vyhýbal ešte aj včera, keď sa ho novinári pýtali na slová Andreja Danka, podľa ktorého malo Fica stretnutie s Trumpom, vydesiť. Len krútil hlavou a požiadal o ďalšiu otázku. Napokon povedal, že o svojej ceste do USA sa s Dankom nehovoril.
Po zeverejnení článku webu Politico už však dnes prišla obšírnejšia reakcia slovenského premiéra. "Je to smutný pohľad na liberálny a progresívny politický a mediálny svet. Zneužívanie trestného práva na likvidáciu oponentov, odmietanie iného názoru, bezbrehé mediálne klamstvá, na Slovensku a v USA pokus zavraždiť politických lídrov," uviedol Fico. "Len včera som musel odmietať klamstvá novej liberálnej probruselskej maďarskej hviezdy P. Magyara. Ani nie po 24 hodinách musím dôrazne odmietnuť klamstvá portálu POLITICO o tom, ako som v Bruseli na neformálnom summite hodnotil stretnutie s americkým prezidentom D. Trumpom. Nikto nič nepočul, nikto nič nevidel, nie sú žiadni svedkovia, nič však nebránilo portálu POLITICO prísť s klamstvami," povedal.
Na neformálnom summite v Bruseli podľa vlastných slov nevystúpil. "Otvorene som tento summit, jeho prípravu a zvolanie kritizoval. Na summite som ani neformálne so žiadnym premiérom alebo prezidentom nehovoril o mojej návšteve v USA," tvrdí.
Podľa Fica existovala úporná snaha prekaziť jeho návštevu USA. "Tak to bolo aj v prípade návštevy Ruska, kde mi dokonca niektoré členské štáty EÚ nedovolili ani preletieť nad ich územím! Tomu sa hovorí solidarita," povedal. "S mnohými stratégiami amerického prezidenta súhlasím, s niektorými nie. Úprimne som očakával, že po mojom ostrom vyhlásení k Venezuele bude moja návšteva v USA zrušená. Nestalo sa tak, o to viac si stretnutie s americkým prezidentom vážim," tvrdí oficiálne Fico.
Cieľom Politica je podľa neho "rozbíjať konštruktívne vzťahy, ktoré Slovensko má na všetky štyri svetové strany." "To sa dotýka aj záujmu SR diverzifikovať svoj mierový jadrový program a spolupracovať aj s USA," dodal. "Ak potrebujem povedať kritický názor, nepotrebujem na to hlásne trúby. Snáď stačí príklad môjho návrhu na nevyhnutnosť výmeny K. Kallasovej," uzavrel.