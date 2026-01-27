Pikantné odhalenie v Inkognite: Čeky iba zovrel pery, krvi by sa mu nedorezali!

BRATISLAVA - Prišla a hneď dala gól! Henrieta Kecerová ako tajný hosť v relácii Inkognito bez ostychu prezradila, že bola na chate s Čekym vo chvíli, keď sa stal dospelým... Čeky lapal po dychu!
V každom Inkognite je aj tajný hosť. Tentokrát je ňou herečka, ktorú budete môcť vidieť v seriáli Osud, Henrieta Kecerová. Keďže hrá v košickom divadle a je východniarka, samozrejme, že ju dobre poznajú aj ďalší východniari - Michal Hudák i Marián Čekovský. A samozrejme, aj tí sa otázkami snažia prepracovať k jej identifikovaniu: „Bol som u vás na chate, keď som bol mladý?“ opýtal sa Čeky a po niekoľkých ďalších otázkach prezradil jej meno za slobodna.
Vzápätí sa spustil kolotoč otázok. Roztočil ho Vlado Voštinár, keď sa opýtal: „Čo ste robili na tej chate, keď si to takto pamätá?“ Marcel tušiac, čo bude nasledovať, sa snažil kamaráta zachrániť slovami, že čo sa stalo na chate, ostane na chate, avšak Henrieta akoby nepočula... „Prezradím, že tam sa stal...“ smelo pokračovala a Marcel to tentokrát "zabil": „Nielenže oslávil 18-ku, ale stal sa aj dospelým!“ A tentokrát to bol Hudák, ktorý ho chcel zachrániť, ibaže len čo vypustil z úst slová záchrany, Marcel slovne zasmečoval... Čeky iba zovrel pery a zahanbene sklopil zrak. Vypočujte si vo videu ich slovnú prestrelku a pozrite si Inkognito v utorok o 20.30 na JOJ-ke.
