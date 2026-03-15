PRÍSNE TAJNÝ prevoz nového iránskeho vodcu: Zo zranení sa lieči v Putinovej rezidencii! Mal niekoľko PODMIENOK

MOSKVA - Nový iránsky duchovný vodca má byť po zranení z nedávnych útokov v Teheráne liečený v Rusku. Podľa zahraničných médií ho tam mali prepraviť v rámci prísne utajenej operácie, keďže jeho pobyt v Iráne považovali bezpečnostné zložky za príliš rizikový.
Novozvolený najvyšší vodca Mojtaba Khamenei, ktorý utrpel zranenia počas prvých americko-izraelských útokov na Teherán, sa má podľa informácií portálu Al‑Jarida liečiť v Moskva. Server tvrdí, že duchovného lídra previezli do Ruska vojenským lietadlom v rámci prísne tajnej operácie a po príchode absolvoval chirurgický zákrok v nemocnici nachádzajúcej sa v rezidencii ruského prezidenta Vladimir Putin.
Prišiel na návrh prezidenta Putina
Podľa zdrojov portálu rozhodli o jeho presune iránske bezpečnostné zložky po tom, čo sa objavili úniky informácií o jeho polohe. Zranený vodca by tak mohol byť v Iráne vystavený ďalšiemu nebezpečenstvu. Presun do Ruska mal údajne navrhnúť Putin počas telefonického rozhovoru s iránskym prezidentom Masoud Pezeshkian. Teherán po zvážení návrh prijal, zároveň však trval na tom, aby vodcu do Moskvy sprevádzali iránski lekári a bezpečnostní experti.
Khamenei mal utrpieť zranenia ešte pred svojím oficiálnym nástupom do funkcie, keď sa 28. februára začali americko-izraelské útoky na Irán. Počas nich zahynul jeho otec, dlhoročný najvyšší vodca krajiny Ali Khamenei.
Zranenia boli vážne
Podľa informácií portálu boli zranenia nového vodcu vážne a vyžadovali špičkovo vybavené zdravotnícke zariadenie aj prísny bezpečnostný režim. V podmienkach pokračujúceho bombardovania a napätia v krajine by podľa zdrojov nebolo možné zabezpečiť takúto starostlivosť priamo v Iráne. Niektorí analytici zároveň spochybňujú autenticitu prvého vyhlásenia, ktoré bolo odvysielané po jeho nástupe do funkcie. Podľa expertov na iránsku politiku text pravdepodobne pripravil tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Ali Larijani.
Pri útoku údajne zahynula jeho maželka a syn
Zdravotný stav nového lídra sa stal aj predmetom politických vyjadrení. Americký prezident Donald Trump naznačil pochybnosti o tom, či je Khamenei vôbec nažive, čo Teherán odmietol a vyhlásil, že jeho zdravotný stav je stabilný. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa k situácii vyjadril sarkasticky, keď poznamenal, že by mu „životné poistenie neposkytol“.
Podľa informácií portálu má Khamenei rozsiahle zranenia na ľavej strane tela vrátane časti hlavy, ktoré spôsobili trosky budovy zničenej počas náletu na komplex, kde sa nachádzala rezidencia jeho otca. Pri útoku mali podľa dostupných správ zahynúť aj jeho manželka a syn.