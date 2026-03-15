PRÍSNE TAJNÝ prevoz nového iránskeho vodcu: Zo zranení sa lieči v Putinovej rezidencii! Mal niekoľko PODMIENOK

MOSKVA - Nový iránsky duchovný vodca má byť po zranení z nedávnych útokov v Teheráne liečený v Rusku. Podľa zahraničných médií ho tam mali prepraviť v rámci prísne utajenej operácie, keďže jeho pobyt v Iráne považovali bezpečnostné zložky za príliš rizikový.

Novozvolený najvyšší vodca Mojtaba Khamenei, ktorý utrpel zranenia počas prvých americko-izraelských útokov na Teherán, sa má podľa informácií portálu Al‑Jarida liečiť v Moskva. Server tvrdí, že duchovného lídra previezli do Ruska vojenským lietadlom v rámci prísne tajnej operácie a po príchode absolvoval chirurgický zákrok v nemocnici nachádzajúcej sa v rezidencii ruského prezidenta Vladimir Putin.

Prišiel na návrh prezidenta Putina

Podľa zdrojov portálu rozhodli o jeho presune iránske bezpečnostné zložky po tom, čo sa objavili úniky informácií o jeho polohe. Zranený vodca by tak mohol byť v Iráne vystavený ďalšiemu nebezpečenstvu. Presun do Ruska mal údajne navrhnúť Putin počas telefonického rozhovoru s iránskym prezidentom Masoud Pezeshkian. Teherán po zvážení návrh prijal, zároveň však trval na tom, aby vodcu do Moskvy sprevádzali iránski lekári a bezpečnostní experti.

Khamenei mal utrpieť zranenia ešte pred svojím oficiálnym nástupom do funkcie, keď sa 28. februára začali americko-izraelské útoky na Irán. Počas nich zahynul jeho otec, dlhoročný najvyšší vodca krajiny Ali Khamenei.

Zranenia boli vážne

Podľa informácií portálu boli zranenia nového vodcu vážne a vyžadovali špičkovo vybavené zdravotnícke zariadenie aj prísny bezpečnostný režim. V podmienkach pokračujúceho bombardovania a napätia v krajine by podľa zdrojov nebolo možné zabezpečiť takúto starostlivosť priamo v Iráne. Niektorí analytici zároveň spochybňujú autenticitu prvého vyhlásenia, ktoré bolo odvysielané po jeho nástupe do funkcie. Podľa expertov na iránsku politiku text pravdepodobne pripravil tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Ali Larijani.

MIMORIADNY ONLINE Osud iránskeho vodcu je nejasný: NÁLETY na ropné zariadenie! Obyvateľov ohrozuje ČIERNY DÁŽĎ

Pri útoku údajne zahynula jeho maželka a syn

Zdravotný stav nového lídra sa stal aj predmetom politických vyjadrení. Americký prezident Donald Trump naznačil pochybnosti o tom, či je Khamenei vôbec nažive, čo Teherán odmietol a vyhlásil, že jeho zdravotný stav je stabilný. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa k situácii vyjadril sarkasticky, keď poznamenal, že by mu „životné poistenie neposkytol“.

Podľa informácií portálu má Khamenei rozsiahle zranenia na ľavej strane tela vrátane časti hlavy, ktoré spôsobili trosky budovy zničenej počas náletu na komplex, kde sa nachádzala rezidencia jeho otca. Pri útoku mali podľa dostupných správ zahynúť aj jeho manželka a syn.

Trump ho vyhlásil za mŕtveho, Irán OKAMŽITE reaguje: Pravda o STAVE nového ajatolláha! Prečo sa skrýva?
Sme súčasťou Západu, EÚ a NATO, tvrdí Magyar: Dav skandoval „Rusi domov!"
Maďari oslavujú výročie vypuknutia revolúcie 1848-49, vrcholí volebná kampaň
Bardyho ďalšie "prvýkrát" v Let's Dance: V tejto šou už zažil takmer všetko!
Výbuch bankomatu v Demänovskej Doline má dohru! Polícia obvinila troch Poliakov
AKTUÁLNE Divoká naháňačka pri Trebišove: Auto vletelo do PRIEPASTI, vodič sa doslova vyparil! Havarovali aj hasiči
Šutaj Eštok hovorí o LACNOM tankovaní: Šimečka kontruje OKRÁDANÍM vodičov! Prečo Česi tankujú o 10 centov menej?
Veľká rekonštrukcia Bulváru v Žiline sa začne už čoskoro: Čakajú nás nové chodníky, viac zelene aj obmedzenia
Futbalista BRUTÁLNE zavraždil priateľku: Umelej inteligencie sa pýtal, ako čin UTUTLAŤ!
Lekári varujú: Tento obľúbený vitamín vie byť NEBEZPEČNÝ! Vysoké dávky vás môžu dostať do nemocnice
PRÍSNE TAJNÝ prevoz nového iránskeho vodcu: Zo zranení sa lieči v Putinovej rezidencii! Mal niekoľko PODMIENOK
Česko je v šoku: Ukrajinec hodil zápalnú fľašu do rodinného domu! Vnútri spalo dvojročné dieťa
2. kolo Let´s Dance: Porubjaková to prehnala, Ďurovčík penil... TOTO si nedovolil NIKTO!
Carmen na oscarovej párty zatienila všetky hviezdy: Odvážny sexi look! Sú to ešte vôbec šaty?
Bardy v Let's Dance zažil už takmer všetko, ale... Pozrite, čo si k spolumoderátorke dovolil!
FOTO Ten je ale fešák! Topmodelka Peštová ukázala SEXI brata: Fanúšičky šalejú
Hranica, ktorú by nikto nemal prekročiť? Známa modelka natáča PIKANTNÉ VIDEÁ, za kamerou stojí jej 19-ročný syn!
Bohatý zdroj vitamínu C, vlákniny, antioxidantov a minerálov: Jedzte toto ovocie denne!
Cez deň malebná obec, v noci domov DUCHOV: Ak v TOMTO lese začujete KRIK, už môže byť NESKORO!
Zobudil sa MODRÝ od hlavy po päty: Lekári ho OKAMŽITE ratovali! Keď prišli na príčinu, nevedeli sa prestať SMIAŤ
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Lacnejšie plienky aj výbava pre deti? Rodinné karty naberajú reálne kontúry, záujem je podľa Tomáša obrovský!
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)

VIDEO Weiss po domácom zlyhaní Slovana: Bol by som zlý tréner, keby som povedal, že som to čakal
Bátovská Fialková s parádnou štafetovou rozlúčkou: Slovenské kvarteto atakovalo stupeň víťazov
Boj o titul sa dramatizuje: Majstrovský Slovan v šlágri padol so Žilinou, rozhodol kanonier Faško
Obrovské sklamanie, už nikdy viac to nechcú dopustiť: McLaren po VC Číny začal vyšetrovanie
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Botnet KadNap sa objavil aj na Slovensku. Hackeri ovládli tisíce domácich Wi-Fi routerov tejto značky
Pravdepodobne používaš nesprávnu USB-C nabíjačku pre svoj telefón. Toto je dôvod, prečo sa tvoj mobil nabíja pomaly
Týchto 14 chýb robí väčšina majiteľov Androidu. Spomaľujú telefón, ničia batériu a otvárajú dvere hackerom
Vedci objavili pravidlo, ktoré riadi všetok život na Zemi. Evolúcia ho nedokázala prekonať ani po miliardách rokov
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent

Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Nepodceňte „srdiečka" jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
