Lekári varujú: Tento obľúbený vitamín vie byť NEBEZPEČNÝ! Vysoké dávky vás môžu dostať do nemocnice

LONDÝN - Doplnok, ktorý mnohí ľudia považujú za prospešný pre zdravie, môže pri nesprávnom užívaní vážne uškodiť. Lekári upozornili na prípad muža, ktorý skončil v nemocnici po dlhodobom užívaní vysokých dávok vitamínu.
Vitamín D3 patrí medzi najčastejšie užívané doplnky výživy. Je dôležitý pre zdravé kosti a zuby a niektoré výskumy naznačujú, že môže znižovať riziko viacerých ochorení, napríklad roztrúsenej sklerózy či srdcových chorôb. Pomáha tiež správnemu fungovaniu imunitného systému. Ľudia, ktorí majú jeho nízku hladinu, môžu byť náchylnejší na infekcie alebo autoimunitné ochorenia, píše portál LADbible. Lekári však upozorňujú, že pri neprimeranom užívaní môže mať tento vitamín aj vážne zdravotné následky.
Muž skončil v nemocnici po mesiacoch problémov
V odbornom časopise BMJ Case Reports opísali lekári prípad muža stredného veku, ktorého jeho praktický lekár poslal do nemocnice po niekoľkých mesiacoch zdravotných ťažkostí. Pacient trpel silnou nevoľnosťou, opakovaným vracaním a bolesťami brucha. Objavili sa uňho aj kŕče v nohách, zvonenie v ušiach, sucho v ústach, extrémny smäd, hnačky a výrazné chudnutie. Tieto problémy pretrvávali približne tri mesiace a začali sa asi štyri týždne po tom, čo začal užívať vysoké dávky výživových doplnkov.
Denne užíval viac než dvadsať doplnkov
Vyšetrenia ukázali, že pacient pravidelne užíval viac než dvadsať rôznych doplnkov výživy. Okrem vysokých dávok vitamínu D išlo napríklad o vitamín K2, vitamín C, vitamíny skupiny B či omega-3 mastné kyseliny. Lekári upozornili, že práve kombinácia veľkého množstva doplnkov môže výrazne zvýšiť riziko zdravotných komplikácií.
Nebezpečne vysoká hladina vitamínu D
Krvné testy odhalili extrémne zvýšenú hladinu vápnika v krvi a koncentráciu vitamínu D, ktorá bola až sedemnásobne vyššia než hodnoty považované za dostatočné. Lekári zároveň zistili akútne poškodenie obličiek, hoci ďalšie vyšetrenia vylúčili napríklad onkologické ochorenie. Pacient musel zostať v nemocnici osem dní. Počas liečby dostával infúzie a lieky, ktoré mali znížiť hladinu vápnika v krvi. Jeho zdravotný stav sa postupne stabilizoval. Napriek tomu zostávalo množstvo vitamínu D v jeho organizme zvýšené ešte približne dva mesiace po prepustení z nemocnice.
Počet prípadov vo svete rastie
Autori štúdie upozornili, že podobných prípadov pribúda. „Celosvetovo pozorujeme rastúci počet prípadov hypervitaminózy D, teda stavu, keď je hladina vitamínu D3 v krvi príliš vysoká,“ uviedli vedci. Dodali, že vitamín D sa v tele odbúrava pomaly a jeho biologický polčas je približne dva mesiace. Preto môžu príznaky predávkovania pretrvávať aj niekoľko týždňov.
Aké problémy môže spôsobiť nadbytok vitamínu
Lekári upozorňujú, že nadmerné množstvo vitamínu D môže vyvolať široké spektrum zdravotných komplikácií.
Medzi možné príznaky patria napríklad:
- silná ospalosť
- zmätenosť alebo depresia
- bolesti brucha
- vracanie a zápcha
- zápal pankreasu
- vysoký krvný tlak
- poruchy srdcového rytmu
- poškodenie obličiek
„Tento prípad jasne ukazuje, že aj doplnky výživy môžu byť toxické, ak ich ľudia užívajú v nebezpečných dávkach alebo v nevhodných kombináciách,“ uzavreli autori štúdie.