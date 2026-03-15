Nedeľa15. marec 2026, meniny má Svetlana, zajtra Boleslav

Carmen na oscarovej párty zatienila všetky hviezdy: Odvážny sexi look! Sú to ešte vôbec šaty?

Carmen Electra Zobraziť galériu (10)
Carmen Electra (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Hollywoodska noc pred udeľovaním Oscarov bola aj tento rok plná lesku a pozlátka. Herečka a modelka Carmen Electra sa objavila na exkluzívnej oscarovej párty módneho návrhára Philippa Pleina a okamžite sa stala jednou z najfotografovanejších hostiek večera. V elektrizujúcich šatách dokázala, že aj po päťdesiatke má stále status hollywoodskeho sexsymbolu.

Na hviezdnej párty sa Carmen Electra objavila v extravagantnom večernom outfite v štýle Philippa Pleina, ktorý zvýrazňoval jej postavu a pripomínal glam-rock estetiku, typickú pre značku návrhára. Herečka, známa najmä zo seriálu Baywatch, dorazila na červený koberec v ultra priliehavom, takmer priehľadnom outfite s hlbokým výstrihom, ktorý zvýraznil jej postavu.

Carmen Electra predviedla priehľadné zlaté šaty, ktoré pôsobili takmer ako šperk. Jemná transparentná látka bola bohato zdobená trblietavými kamienkami a diamantovými aplikáciami, ktoré vytvárali efekt luxusného brnenia. Model mal priehľadnú sieťovanú štruktúru, cez ktorú presvitala pokožka. Zlaté zdobenie a kryštály odrážali svetlá reflektorov a priliehavý strih zvýrazňoval dokonalú siluetu. Celý look pôsobil ako kombinácia hollywoodskeho glamouru a odvážnej „naked dress“ estetiky, ktorá je v posledných rokoch populárna na červených kobercoch. Celý look doplnila dramatickým make-upom s tmavými očami, rozpustenými vlnitými vlasmi, vysokými podpätkami a trblietavými doplnkami.

Carmen Electra
Zobraziť galériu (10)
Carmen Electra  (Zdroj: Profimedia)

Keď Electra dorazila na červený koberec, fotografi okamžite spustili lavínu bleskov. Na sociálnych sieťach sa objavili komentáre fanúšikov, ktorí ocenili jej vzhľad: „Vyzerá neuveriteľne – ako v 90. rokoch.“ „Carmen nestarne.“ „Totálna diva večera.“ Takéto reakcie nie sú pre Electru nič nové. Od 90. rokov je totiž považovaná za jeden z najvýraznejších sexsymbolov popkultúry.

A hoci dnes už nehrá v televízii tak často ako kedysi, Carmen Electra stále zostáva výraznou postavou popkultúry. Okrem občasných filmových projektov sa venuje najmä modelingovým a módnym spoluprácam, televíznym vystúpeniam a reality show, ako aj vlastným projektom na sociálnych sieťach. 

Viac o téme: Priehľadné šatyCarmen ElectraSexi lookOscarová párty
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Maďari oslavujú výročie vypuknutia revolúcie 1848-49, vrcholí volebná kampaň
Maďari oslavujú výročie vypuknutia revolúcie 1848-49, vrcholí volebná kampaň
Správy
Bardyho ďalšie
Bardyho ďalšie "prvýkrát" v Let's Dance: V tejto šou už zažil takmer všetko!
Prominenti
Mokrý prepísal históriu, Glosiková má v rukách legendu: Slovami ho chváli, ale... sledujte ten výraz
Mokrý prepísal históriu, Glosiková má v rukách legendu: Slovami ho chváli, ale... sledujte ten výraz
Prominenti

Domáce správy

Výbuch bankomatu v Demänovskej
Výbuch bankomatu v Demänovskej Doline má dohru! Polícia obvinila troch Poliakov
Domáce
AKTUÁLNE Divoká naháňačka pri
AKTUÁLNE Divoká naháňačka pri Trebišove: Auto vletelo do PRIEPASTI, vodič sa doslova vyparil! Havarovali aj hasiči
Domáce
Matúš Šutaj Eštok a
Šutaj Eštok hovorí o LACNOM tankovaní: Šimečka kontruje OKRÁDANÍM vodičov! Prečo Česi tankujú o 10 centov menej?
Domáce
ZaMED varuje: Jar prináša viac úrazov pri športe, na bezpečnosť a výbavu nezabúdajte
ZaMED varuje: Jar prináša viac úrazov pri športe, na bezpečnosť a výbavu nezabúdajte
Bratislava

Zahraničné

Po Ukrajincovi pátrajú.
Česko je v šoku: Ukrajinec hodil zápalnú fľašu do rodinného domu! Vnútri spalo dvojročné dieťa
Zahraničné
Desaťročia na operačke ho
Desaťročia na operačke ho naučili krutú pravdu: Kardiochirurg varuje pred zlozvykom, ktorý vás pomaly zabíja
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Netanjahu reaguje na FÁMY, ktoré obleteli sociálne siete: Konšpirácie o svojej smrti ZOSMIEŠNIL
Zahraničné
Čaká nás najväčšie prepúšťanie
Čaká nás najväčšie prepúšťanie od krízy? Technologický GIGANT ohlásil hromadné čistky! Tisíce ľudí nahradí AI
Zahraničné

Prominenti

Carmen Electra
Carmen na oscarovej párty zatienila všetky hviezdy: Odvážny sexi look! Sú to ešte vôbec šaty?
Zahraniční prominenti
FOTO Janka Kovalčiková a Adam
Bardy v Let's Dance zažil už takmer všetko, ale... Pozrite, čo si k spolumoderátorke dovolil!
Domáci prominenti
FOTO FOTO Ten je ale
FOTO Ten je ale fešák! Topmodelka Peštová ukázala SEXI brata: Fanúšičky šalejú
Domáci prominenti
Kate Hudson
Po 25 rokoch je späť v hre! Kate Hudson konečne mieri po Oscara, Hollywood vo vytržení
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Lacnejšie plienky aj výbava pre deti? Rodinné karty naberajú reálne kontúry, záujem je podľa Tomáša obrovský!
Lacnejšie plienky aj výbava pre deti? Rodinné karty naberajú reálne kontúry, záujem je podľa Tomáša obrovský!
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)

Šport

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina: Online prenos z 2. kola skupiny o titul v Niké lige
ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina: Online prenos z 2. kola skupiny o titul v Niké lige
Niké liga
Bátovská Fialková s parádnou štafetovou rozlúčkou: Slovenské kvarteto atakovalo stupeň víťazov
Bátovská Fialková s parádnou štafetovou rozlúčkou: Slovenské kvarteto atakovalo stupeň víťazov
Biatlon
Smútok pod Pustým hradom: Liptáci vynulovali Zvolen a definitívne ukončili sezónu rytierov
Smútok pod Pustým hradom: Liptáci vynulovali Zvolen a definitívne ukončili sezónu rytierov
Tipsport liga
Obrovské sklamanie, už nikdy viac to nechcú dopustiť: McLaren po VC Číny začal vyšetrovanie
Obrovské sklamanie, už nikdy viac to nechcú dopustiť: McLaren po VC Číny začal vyšetrovanie
Formula 1

Auto-moto

Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Pracovný pohovor
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
Prostredie práce
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
Hľadám prácu
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Kariérny rast

Varenie a recepty

Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Výber receptov
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Výber receptov

Technológie

Pravdepodobne používaš nesprávnu USB-C nabíjačku pre svoj telefón. Toto je dôvod, prečo sa tvoj mobil nabíja pomaly
Pravdepodobne používaš nesprávnu USB-C nabíjačku pre svoj telefón. Toto je dôvod, prečo sa tvoj mobil nabíja pomaly
Návody
Týchto 14 chýb robí väčšina majiteľov Androidu. Spomaľujú telefón, ničia batériu a otvárajú dvere hackerom
Týchto 14 chýb robí väčšina majiteľov Androidu. Spomaľujú telefón, ničia batériu a otvárajú dvere hackerom
Návody
Vedci objavili pravidlo, ktoré riadi všetok život na Zemi. Evolúcia ho nedokázala prekonať ani po miliardách rokov
Vedci objavili pravidlo, ktoré riadi všetok život na Zemi. Evolúcia ho nedokázala prekonať ani po miliardách rokov
Veda a výskum
Ukrajinci zničili kľúčový ruský radar Kasta-2E. Systém sledoval nízko letiace drony, ktoré sa snažia uniknúť protivzdušnej obrane
Ukrajinci zničili kľúčový ruský radar Kasta-2E. Systém sledoval nízko letiace drony, ktoré sa snažia uniknúť protivzdušnej obrane
Armádne technológie

Bývanie

Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent

Pre kutilov

Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Záhrada
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Izbové rastliny
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Dvor a záhrada
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Český lev 2026: Anna Geislerová hviezdou večera, nechýbala krásna Táňa Pauhofová či Zea s priateľom
Zahraničné celebrity
Český lev 2026: Anna Geislerová hviezdou večera, nechýbala krásna Táňa Pauhofová či Zea s priateľom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Po Ukrajincovi pátrajú.
Zahraničné
Česko je v šoku: Ukrajinec hodil zápalnú fľašu do rodinného domu! Vnútri spalo dvojročné dieťa
Desaťročia na operačke ho
Zahraničné
Desaťročia na operačke ho naučili krutú pravdu: Kardiochirurg varuje pred zlozvykom, ktorý vás pomaly zabíja
Čaká nás najväčšie prepúšťanie
Zahraničné
Čaká nás najväčšie prepúšťanie od krízy? Technologický GIGANT ohlásil hromadné čistky! Tisíce ľudí nahradí AI
Žena zrazila srnu... BIZARNÉ,
Zahraničné
Žena zrazila srnu... BIZARNÉ, čo urobila potom! Policajti neverili vlastným očiam, to vážne?

Ďalšie zo Zoznamu