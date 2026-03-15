Carmen na oscarovej párty zatienila všetky hviezdy: Odvážny sexi look! Sú to ešte vôbec šaty?

LOS ANGELES - Hollywoodska noc pred udeľovaním Oscarov bola aj tento rok plná lesku a pozlátka. Herečka a modelka Carmen Electra sa objavila na exkluzívnej oscarovej párty módneho návrhára Philippa Pleina a okamžite sa stala jednou z najfotografovanejších hostiek večera. V elektrizujúcich šatách dokázala, že aj po päťdesiatke má stále status hollywoodskeho sexsymbolu.
Na hviezdnej párty sa Carmen Electra objavila v extravagantnom večernom outfite v štýle Philippa Pleina, ktorý zvýrazňoval jej postavu a pripomínal glam-rock estetiku, typickú pre značku návrhára. Herečka, známa najmä zo seriálu Baywatch, dorazila na červený koberec v ultra priliehavom, takmer priehľadnom outfite s hlbokým výstrihom, ktorý zvýraznil jej postavu.
Carmen Electra predviedla priehľadné zlaté šaty, ktoré pôsobili takmer ako šperk. Jemná transparentná látka bola bohato zdobená trblietavými kamienkami a diamantovými aplikáciami, ktoré vytvárali efekt luxusného brnenia. Model mal priehľadnú sieťovanú štruktúru, cez ktorú presvitala pokožka. Zlaté zdobenie a kryštály odrážali svetlá reflektorov a priliehavý strih zvýrazňoval dokonalú siluetu. Celý look pôsobil ako kombinácia hollywoodskeho glamouru a odvážnej „naked dress“ estetiky, ktorá je v posledných rokoch populárna na červených kobercoch. Celý look doplnila dramatickým make-upom s tmavými očami, rozpustenými vlnitými vlasmi, vysokými podpätkami a trblietavými doplnkami.
Keď Electra dorazila na červený koberec, fotografi okamžite spustili lavínu bleskov. Na sociálnych sieťach sa objavili komentáre fanúšikov, ktorí ocenili jej vzhľad: „Vyzerá neuveriteľne – ako v 90. rokoch.“ „Carmen nestarne.“ „Totálna diva večera.“ Takéto reakcie nie sú pre Electru nič nové. Od 90. rokov je totiž považovaná za jeden z najvýraznejších sexsymbolov popkultúry.
A hoci dnes už nehrá v televízii tak často ako kedysi, Carmen Electra stále zostáva výraznou postavou popkultúry. Okrem občasných filmových projektov sa venuje najmä modelingovým a módnym spoluprácam, televíznym vystúpeniam a reality show, ako aj vlastným projektom na sociálnych sieťach.
