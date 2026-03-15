AKTUÁLNE Divoká naháňačka pri Trebišove: Auto vletelo do PRIEPASTI, vodič sa doslova vyparil! Havarovali aj hasiči

ZEMPLÍNSKA TEPLICA - Nezvyčajná séria udalostí sa odohrala v nedeľu popoludní na východe Slovenska. Policajná naháňačka pri obci Zemplínska Teplica sa skončila pádom auta do hlbokej priepasti, pričom krátko nato havarovalo aj hasičské vozidlo smerujúce na miesto zásahu.
Incident sa odohral v nedeľu popoludní v obci Zemplínska Teplica v okrese Trebišov. Policajti tam podľa dostupných informácií prenasledovali osobné auto, ktorého vodič nereagoval na výzvy na zastavenie. Naháňačka sa skončila dramaticky, vozidlo napokon zišlo z cesty a spadlo približne do 20-metrovej priepasti. Keď policajti dorazili k havarovanému autu, vo vnútri sa údajne nikto nenachádzal. Podľa informácií televízie TV Markíza mali muži zákona podozrenie, že vodič šoféroval bez vodičského oprávnenia.
Havarovali aj hasiči
Udalosť mala následky aj pre záchranné zložky. Hasičské vozidlo smerujúce na miesto nehody totiž krátko nato havarovalo na ceste za Trebišovom. Vozidlo sa po nehode prevrátilo na bok. V čase incidentu sa v ňom nachádzali štyria príslušníci hasičského zboru, pričom jeden z nich utrpel ľahké zranenia a previezli ho do nemocnice.
Nehoda zároveň skomplikovala dopravu v okolí. Cesta I/79 road Slovakia na obchvate Trebišova pri nadjazde bola dočasne neprejazdná a dopravu na mieste riadili policajti. Presné okolnosti oboch udalostí budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.