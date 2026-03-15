Futbalista BRUTÁLNE zavraždil priateľku: Umelej inteligencie sa pýtal, ako čin UTUTLAŤ!

NEW YORK - Polícia v americkom štáte Tennessee vyšetruje brutálnu smrť 29-ročnej ženy. Jej partner, bývalý hráč amerického futbalu, mal podľa prokuratúry pred príchodom polície komunikovať s umelou inteligenciou a zisťovať, ako čin zakryť.
Telo 29-ročnej Gabrielle Perpetuaovej našli policajti začiatkom februára. Podľa vyšetrovateľov utrpela mimoriadne vážne zranenia – mala zlomený krk, poranenia mozgu, bodné rany a aj stopy po uhryznutí na stehne. Jej partner Darron Lee, bývalý hráč americkej futbalovej ligy, však tvrdil, že o okolnostiach smrti nič nevie. O prípade informoval napríklad portál New York Post.
Muž po príchode policajtov uviedol, že svoju partnerku našiel bez známok života a okamžite zavolal na tiesňovú linku. „Nič nehovorila, tak som hneď volal na číslo 911 a snažil som sa zistiť, čo sa deje,“ tvrdil. Na zverejnených kamerových záberoch je počuť, ako policajtom hovorí: „Čo sa dopekla stalo? Vôbec nič neviem. Celý čas som spal.“
Vyšetrovatelia objavili správy s umelou inteligenciou
Prokurátori však pred súdom predložili aj ďalší dôkaz – komunikáciu, ktorú mal obvinený viesť s umelou inteligenciou. V jednej zo správ mal podľa portálu News Channel 9 napísať: „Prebudil som sa a ona mala opuchnuté obe oči. Ja som nič neurobil, bola to jej vina. Sama sa bodla a rozrezala si oko.“ Podľa vyšetrovateľov však tieto tvrdenia nezodpovedajú zraneniam, ktoré u ženy zistili.
Prokuratúra tvrdí, že hľadal spôsob, ako čin zakryť
Podľa okresného prokurátora Cotyho Wampa sa Lee obrátil na umelú inteligenciu ešte pred tým, ako zavolal na tiesňovú linku. „Počas dvoch dní viedol desiatky konverzácií s ChatGPT, v ktorých detailne opisoval, čo sa stalo Gabrielle Perpetuaovej. Zaujímalo ho, ako to zatajiť a čo povedať operátorovi na tiesňovej linke,“ uviedol prokurátor pred súdom. Niektoré odpovede umelej inteligencie podľa obžaloby dokonca obsahovali rady, ako formulovať výpoveď tak, aby nepôsobila podozrivo.
Správy pomohli zostaviť časovú os
Práve digitálna komunikácia s AI zohrala dôležitú úlohu pri rekonštrukcii udalostí. Vyšetrovateľom pomohla určiť, čo sa podľa obžaloby dialo v hodinách pred tým, ako bola polícii nahlásená smrť ženy. Používanie umelej inteligencie pri trestnej činnosti je podľa odborníkov nový fenomén, ktorý začína čoraz častejšie prenikať aj do súdnych procesov. „Využívanie umelej inteligencie v súvislosti s trestnými činmi je niečo, s čím sa v súdnych sieňach stretávame čoraz častejšie,“ upozornil odborník na trestné právo Rick Dierenfeldt.