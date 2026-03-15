Šutaj Eštok hovorí o LACNOM tankovaní: Šimečka kontruje OKRÁDANÍM vodičov! Prečo Česi tankujú o 10 centov menej?

BRATISLAVA - Vláda zatiaľ neplánuje okamžité zásahy do cien pohonných látok, situáciu však pravidelne sleduje, uviedol v nedeľnej diskusnej relácii minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Jeho politický oponent Michal Šimečka s týmto hodnotením nesúhlasí a tvrdí, že slovenskí vodiči už dnes tankujú drahšie než v niektorých okolitých krajinách.
Minister vnútra a predseda Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol v diskusnej relácii TV Markíza Na telo, že vláda vývoj cien pohonných látok priebežne monitoruje a k téme sa bude vracať približne každých päť dní. Podľa jeho slov momentálne nie je dôvod prijímať mimoriadne opatrenia, keďže Slovensko má v porovnaní s krajinami Európskej únie stále relatívne lacné palivá.
Minister zároveň pripustil, že ak by ceny benzínu a nafty začali výraznejšie rásť, štát má k dispozícii viacero nástrojov, ako situáciu riešiť. Spomenul napríklad možnosť zavedenia cenových stropov alebo zníženia spotrebnej dane. Zatiaľ však podľa neho ceny na Slovensku stúpli len mierne, približne o 1,1 percenta, zatiaľ čo v susednom Rakúsko bol nárast výraznejší.
Opozičný líder s jeho slovami nesúhlasil
Predseda Progresívne Slovensko Michal Šimečka s týmto pohľadom nesúhlasí. Podľa neho slovenskí vodiči tankujú drahšie než motoristi v Česko, kde je podľa jeho slov priemerná cena palív približne o desať centov nižšia.
Šimečka zároveň upozornil, že ropa z Rusko by mala byť približne o 20 percent lacnejšia než ropa z iných zdrojov. Podľa neho preto vzniká otázka, kde sa tento cenový rozdiel stráca. Opozičný líder naznačil, že z vyšších cien môžu profitovať akcionári spoločnosti MOL Group, ktorá vlastní slovenskú rafinériu Slovnaft.