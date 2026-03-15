Česko je v šoku: Ukrajinec hodil zápalnú fľašu do rodinného domu! Vnútri spalo dvojročné dieťa

CHEB - Len náhoda zabránila tragédii v českej obci Mostov na Chebsku. Muž hodil na rodinný dom zápalnú fľašu v čase, keď vnútri spali rodičia s dvojročným dieťaťom. O prípade teraz rozhoduje súd.
K incidentu došlo vlani v januári v obci Mostov na Chebsku, kde neznámy muž hodil na rodinný dom zápalnú fľašu. V čase útoku boli v budove majiteľ domu, jeho manželka aj ich dvojročná dcéra. Sklenená fľaša naplnená benzínom a vybavená zapáleným knôtom dopadla na fasádu domu, ktorá bola pokrytá polystyrénovými doskami z nedokončeného zateplenia. Po náraze sa však nešťastnou náhodou nerozbila, ale odrazila sa a dopadla na drevenú verandu.
Útok, ktorý mohol skončiť katastrofou
Tam sa na viacerých miestach rozhorel oheň. Majiteľ domu našťastie zareagoval okamžite. Po tom, ako začul podozrivý hluk vonku, vybehol z domu a podarilo sa mu všetky ohniská požiaru rýchlo uhasiť. Vďaka tomu sa plamene nerozšírili na celý objekt, uvádza portál Novinky.cz.
Z útoku je obžalovaný 32-ročný Ukrajinec Oleksandr Maidaniuk, ktorého prípad začal riešiť okresný súd v Chebe. Muž čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia, za ktorý mu môže hroziť až osem rokov väzenia. Na hlavné pojednávanie sa však nedostavil a momentálne je nezvestný. Polícia po ňom pátra. „Na obžalovaného som preto vydal európsky zatykač,“ uviedol predseda senátu Rostislav Tomis.
Fľaša mohla zapáliť celý dom
Podľa obžaloby sa útok odohral približne o deviatej večer. „Obžalovaný pripravil takzvaný Molotovov koktail, teda fľašu naplnenú horľavou zmesou s knôtom. Ten zapálil a hodil ju cez plot smerom na štítovú stenu rodinného domu,“ opísal prokurátor Václav Štrunc.
Po dopade sa fľaša odrazila od polystyrénovej dosky a časť horiaceho obsahu sa rozliala na drevenú terasu a na dve ďalšie miesta v tráve. Keď majiteľ domu vyšiel von, všimol si pri plote muža, ktorý naňho kričal po ukrajinsky a následne ušiel. Podľa znalcov mohol útok dopadnúť oveľa horšie. Ak by sa fľaša po náraze rozbila priamo o fasádu, horľavý materiál na zateplení by umožnil rýchle šírenie požiaru. Takýto scenár by predstavoval vysoké riziko zranenia osôb v dome aj značných materiálnych škôd.
Podozrivého zadržali ešte v ten večer
Kriminalisti zadržali podozrivého krátko po incidente v neďalekom Kynšperku nad Ohří. Pri dychovej skúške mu namerali viac než dve promile alkoholu. Počas výsluchu tvrdil, že nikoho nechcel zraniť a jeho cieľom bolo údajne iba zastrašiť majiteľa domu. Tvrdil, že jeho otec mu dlhoval peniaze za plánované podnikanie. „Nevedel som, že v dome niekto je. Bol som veľmi opitý. Ani som netušil, že tam niečo horelo,“ citoval sudca Tomis jeho výpoveď z prípravného konania.
Problémy so zákonom aj s pobytom
Počas pojednávania vyšlo najavo aj to, že Maidaniuk nemal v Česku povolený pobyt. Podľa údajov z databáz bol od roku 2024 evidovaný na Slovensku ako žiadateľ o dočasnú ochranu. Sudca zároveň pripomenul, že muž bol vlani v septembri podmienečne odsúdený súdom v Sokolove za incident, pri ktorom mal so nožom v ruke vystrašiť skupinu školákov. Súd bude v konaní pokračovať vypočutím majiteľa napadnutého domu, ktorý bol spolu s rodinou v čase útoku priamo na mieste.