Hranica, ktorú by nikto nemal prekročiť? Známa modelka natáča PIKANTNÉ VIDEÁ, za kamerou stojí jej 19-ročný syn!

BRAZÍLIA - Platformy pre obsah pre dospelých dnes využívajú tisíce tvorcov, medzi nimi aj rodičia. Jeden prípad však na internete vyvolal mimoriadne búrlivé reakcie. Brazílska modelka Andressa Urachová totiž priznala, že jej pri tvorbe šteklivého obsahu pomáha vlastný syn, a práve to mnohých ľudí šokovalo.
Na sociálnej sieti X sa začalo šíriť video z rozhovoru, v ktorom sa objavila 37-ročná modelka Andressa Urach spolu so svojím 19-ročným synom Arthurom. Dvojica vystúpila v španielskej relácii Programa Chupim, kde otvorene hovorili o svojej spolupráci, informuje austrálsky portál news.com. Urachová je známa tým, že publikuje obsah pre dospelých na platforme OnlyFans. Kontroverziu však vyvolal fakt, že časť materiálu vzniká s pomocou jej syna, ktorý stojí za kamerou a zabezpečuje technickú stránku natáčania.
Vníma to ako bežné zamestnanie
Moderátori sa v relácii priamo opýtali, či dokáže takúto prácu brať profesionálne. Arthur odpovedal, že ju vníma ako bežné zamestnanie. Zdôraznil pritom, že ide o pracovný vzťah a nič viac. „Pre mňa je to práca. Moja mama ma sexuálne nepriťahuje,“ uviedol počas rozhovoru a dodal, že pri niektorých scénach mu situácia pripadala nepríjemná. Video sa rýchlo rozšírilo po internete a vyvolalo silné reakcie. Mnohí používatelia sociálnych sietí považujú takúto spoluprácu medzi matkou a synom za nevhodnú a šokujúcu. V komentároch sa objavili názory, že ide o prekročenie hraníc, ktoré by podľa nich mali v rodine existovať.
Na druhej strane sa našli aj ľudia, ktorí tvrdia, že ide o súkromnú vec rodiny a pracovné rozhodnutie dospelých ľudí. Samotný Arthur opakovane uviedol, že sa za profesiu svojej matky nehanbí a jej rozhodnutia rešpektuje. Nie je to pritom prvýkrát, čo Urachová čelí kritike. Na sociálnych sieťach sa pravidelne objavujú otázky týkajúce sa jej práce aj zapojenia syna do produkcie obsahu. Modelka však dlhodobo tvrdí, že ide o ich spoločné rozhodnutie a že spolupracujú ako profesionálny tím.