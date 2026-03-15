Výbuch bankomatu v Demänovskej Doline má dohru! Polícia obvinila troch Poliakov

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - V súvislosti so štvrtkovým (12. 3.) výbuchom bankomatu v Demänovskej Doline v okrese Liptovský Mikuláš vzniesol vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline obvinenie trom občanom Poľskej republiky vo veku 46, 48 a 53 rokov. Obvinení sú za zločin krádeže spáchanej v štádiu pokusu v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a v súbehu s prečinom útoku na orgán verejnej moci spáchané formou spolupáchateľstva. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
„Traja maskovaní páchatelia po výbuchu mali z miesta ujsť na osobnom motorovom vozidle značky Audi na neznáme miesto. Do pátrania po vozidle a po podozrivých osobách boli prostredníctvom operačného strediska KR PZ v Žiline zapojené všetky dostupné sily a prostriedky, ako aj vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a súčasne boli využité policajné drony,“ spresnila Šefčíková.
Podozrivé osoby začali počas prenasledovania políciou na cestu vyhadzovať tzv. železných ježkov, následkom čoho dostala hliadka polície defekt. Po intenzívnom pátraní vozidlo našli v Ružomberskom okrese a smerovalo na Oravu, kde prenasledovanie skončilo v obci Sedliacka Dubová v okrese Dolný Kubín.
„Voči unikajúcemu vozidlu policajti využili oprávnenie použitia služobnej zbrane - varovných výstrelov. Na varovné výstrely vodič vozidla nereagoval a unikal ďalej. Z uvedeného dôvodu jeden zo zasahujúcich policajtov opätovne použil zbraň a zasiahol zadné ľavé koleso. Napriek poškodenej pneumatike vozidlo naďalej unikalo. Následne vozidlo dostalo šmyk a narazilo do oplotenia rodinného domu,“ priblížila zásah hovorkyňa s tým, že po zastavení vozidla sa posádka snažila o útek, avšak v tom im zabránili hliadky polície.
Dodala, že za bezohľadnú jazdu, pri ktorej malo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia viacerých účastníkov cestnej premávky, vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne 48-ročnému vodičovi obvinenie aj za zločin všeobecného ohrozenia. „Ďakujeme všímavým občanom, ktorí neváhali a ihneď po výbuchu bankomatu kontaktovali políciu. Práve ich rýchla reakcia a zodpovedný prístup výrazne prispeli k rýchlemu zásahu a zadržaniu podozrivých osôb,“ doplnila.