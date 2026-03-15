Desaťročia na operačke ho naučili krutú pravdu: Kardiochirurg varuje pred zlozvykom, ktorý vás pomaly zabíja

NEW YORK - Väčšina z nás si pri slove „zdravý životný štýl“ predstaví vyváženú stravu, pravidelný pohyb alebo kvalitný spánok. Podľa skúseného kardiochirurga Dr. Jeremyho Londona, ktorý má za sebou viac než 25 rokov praxe na operačných sálach, však existuje jedna konkrétna vec, ktorá v rebríčku zdravotných hrozieb suverénne vedie.
Dr. London, ktorého slová citoval portál Hindustan Times, má v otázke najnebezpečnejšieho životného štýlu jasno. Keď dostal otázku, čomu sa v rámci prevencie srdcovo-cievnych ochorení vyhýba najviac, odpoveď bola okamžitá: fajčenie.
„Fajčenie je na vrchole zoznamu. Nedokážem prísť na jedinú ďalšiu vec, ktorá by poškodzovala takmer každý orgán v tele takýmto spôsobom,“ uviedol chirurg. Podľa jeho slov je fajčenie tak deštruktívne, že by na zozname najškodlivejších návykov obsadilo prvé tri miesta naraz.
Prečo je to také ničivé?
Chirurg priznáva, že nikotínová závislosť je mimoriadne silná a vie, aké náročné je s týmto zlozvykom skoncovať. „Nikoho neodsudzujem, pretože viem, aké je to ťažké,“ hovorí s empatiou k svojim dlhoročným pacientom. Zároveň však dodáva, že medicínske fakty sú neúprosné. Chemikálie v cigaretách priamo narúšajú integritu krvných ciev. Fajčenie znižuje hladinu kyslíka v krvi, čím kladie obrovské nároky na srdce, ktoré musí pracovať pod neustálym tlakom. Nejde pritom len o pľúca, ale o každý jeden systém v tele.
Slová doktora Londona potvrdzuje aj veda. Štúdia publikovaná v roku 2023 v odbornom časopise Cureus potvrdila, že fajčenie prispieva k rozvoju respiračných ochorení, kardiovaskulárnych problémov, reprodukčných porúch a rôznych druhov rakoviny. Záver je jednoznačný: fajčenie zostáva jednou z popredných, no zároveň preventabilných príčin chorobnosti a úmrtnosti na svete. Pre Dr. Jeremyho Londona je posolstvo jasné – prestať fajčiť je ten najmocnejší krok, aký môže človek urobiť pre záchranu svojho srdca aj celkového zdravia.