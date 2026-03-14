Supermodelka Cindy Crawford ukázala šialené rituály po zobudení: Jej rutina trvá dve a pol hodiny!

MALIBU - Legendárna supermodelka Cindy Crawford opäť dokázala, že aj po šesťdesiatke vie rozvíriť internet. Na Instagrame zverejnila video, v ktorom fanúšikom detailne ukázala svoju rannú rutinu. A tá vyvolala poriadny rozruch. Niektorí ju obdivujú za disciplínu, iní tvrdia, že ide o „ranný program boháčov“.
Cindy Crawford vo svojom instagramovom videu predviedla šokujúce množstvo rituálov, ktoré jej pomáhajú pripraviť sa na nový deň. No povedzme si pravdu: Takýto luxus si môže dovoliť málokto. Modelka pritom v popise videa napísala len jednoduchú vetu: „Milujem svoju rannú rutinu – nastaví ma na skvelý deň.“ A čo presne robí jedna z najikonickejších žien módneho sveta každé ráno?
Prvé kroky ešte v posteli začína už o 6:00 ráno. Hneď po prebudení si pustí aplikáciu s biblickým textom a začne s tzv. dry brushingom – suchým kefovaním pokožky, ktoré má podporovať krvný obeh. Potom prichádza starostlivosť o pleť. Modelka si čistí tvár a používa gua sha masážny nástroj, ktorý má stimulovať pokožku a zlepšiť cirkuláciu.
Okolo 6:45 si Cindy ľahne na špeciálnu Bemer podložku a zároveň používa zariadenia na červené svetlo, vrátane masky a špeciálnej čiapky. Tie majú podľa nej podporovať tvorbu kolagénu a regeneráciu pokožky. Krátko nato prichádza trochu menej príjemný rituál: shot jablčného octu, ktorý vraj podporuje trávenie a energiu.
Potom vyjde von na záhradu a chodí bosá po tráve, čo označuje za „kontakt so zemou", ktorý má podľa wellness trendov upokojiť telo. A potom prichádza moment, ktorý internet prekvapil najviac. Modelka si zhodí župan a skočí nahá do vírivky na približne 15 minút. Po kúpaní sa Crawford vracia do domu. Nasleduje: káva s kolagénom, rýchla kontrola pracovných e-mailov, príprava na tréning.
Jej tréning je kombináciou viacerých aktivít: strečing na podlahe, krátke visenie na inverznom stroji (na chrbticu), skákanie na mini trampolíne, a napokon pilates s osobnou trénerkou. Celá rutina trvá približne 2 až 2,5 hodiny, ešte predtým než sa modelka naplno pustí do práce.
Video okamžite zaplavili tisíce reakcií. Niektorí fanúšikovia boli nadšení: „Inšpiruješ ma už od 90. rokov!“ „Takto si presne predstavujem rannú rutinu Cindy Crawford.“ Iní si však neodpustili ironické poznámky: „Keby som mal toľko času a peňazí, robil by som to tiež.“ „To je skôr práca na plný úväzok než ranná rutina.“
Hoci Cindy Crawford už dávno nechodí pravidelne po módnych mólach, stále patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti módy. Okrem občasného modelingu sa venuje najmä svojej kozmetickej značke Meaningful Beauty, podnikaniu v oblasti nábytku a dizajnu, wellness projektom a spoluprácam s módnymi značkami. Zároveň podporuje charitatívne projekty, najmä výskum detskej leukémie – témy, ktorá je pre ňu osobná kvôli smrti jej brata v detstve.
