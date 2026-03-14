Priateľ Kremľa prehovoril: VIDEO Konečne pravdivé slová! TOTO priznal v priamom prenose

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii zaznelo niečo, čo sa objavuje len výnimočne. Jeden z najznámejších mediálnych podporovateľov Vladimira Putina priznal problém, o ktorom propaganda zvyčajne mlčí – nedostatok peňazí na vojnu.
Propaganda o úspechoch a mlčanie o problémoch
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 pracuje ruský propagandistický aparát naplno. Moderátori a komentátori lojálni Kremľu v televíznych diskusiách pravidelne obhajujú vojenské operácie Moskvy a zdôrazňujú údajné úspechy ruskej armády.
V štátnych reláciách sa zároveň systematicky bagatelizujú ukrajinské útoky a o stratách či problémoch na ruskej strane sa prakticky nehovorí. Oficiálny obraz je stále rovnaký – takzvaná „špeciálna vojenská operácia“ údajne prebieha úspešne.
Nečakané priznanie v televíznej relácii
O to väčšie prekvapenie vyvolali slová moderátora Vladimira Solovjova, jedného z najvýraznejších hlasov ruskej štátnej propagandy.
Vo svojej relácii Polnyj kontakt, v ktorej zvyčajne komentuje vojenské a geopolitické témy, tentoraz priznal problémy, o ktorých sa v ruskej televízii zväčša nehovorí.
Solovjov otvorene spomenul finančné ťažkosti spojené s výrobou dronov potrebných na front.
„Na drony nie sú peniaze ani objednávky“
Úryvok z jeho vystúpenia zverejnil na sociálnej sieti X ukrajinský predstaviteľ a vojnový komentátor Anton Heraščenko.
Moderátor v ňom priznáva, že ruská armáda potrebuje obrovské množstvo bezpilotných lietadiel, no výroba zaostáva.
Podľa Solovjova je dopyt po dronoch na fronte „šialený“, no napriek tomu chýbajú peniaze aj štátne objednávky na ich výrobu. Zbrojárske firmy mu podľa jeho slov dokonca oznámili, že musia prepúšťať zamestnancov, pretože nedostávajú nové kontrakty.
Reakcie na sociálnych sieťach
Výrok známeho propagandistu okamžite vyvolal reakcie na internete, najmä medzi používateľmi podporujúcimi Ukrajinu.
Jeden z komentujúcich napísal: „Ekonomika je fascinujúca téma, keď sa do nej človek ponorí. Že krajina s HDP Talianska nedokáže produkčne prekonať polovicu západnej Európy, to by malo byť jasné aj Rusom.“
Ďalší používateľ reagoval ironicky: „Bože, znie to, akoby bolo Rusko na pokraji bankrotu. Všetko ide do armády a armáda stále tvrdí, že to nestačí.“
Objavili sa aj špekulácie o možných finančných problémoch ruského režimu. Jeden z komentárov uviedol: „Vyzerá to tak, že Kremeľ prišiel o svoje finančné kanály na čiernom a sivom trhu cez banky IRGC v Teheráne. Aká škoda…“
Obavy z reakcie Kremľa
Niektorí diskutujúci zároveň naznačili, že Solovjov môže za svoje slová čeliť následkom. „Aké okno vo vysokej budove asi Solovjova v budúcnosti čaká??? Buď naznačuje štátny bankrot, alebo rozsiahlu korupciu,“ napísal jeden z používateľov.
Otvorené priznanie finančných problémov v štátnej televízii je totiž v ruskom mediálnom priestore mimoriadne nezvyčajné.