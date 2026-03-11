Blázinec na televíznej obrazovke: Blaha začal kričať vo vysielaní, obrovské nervy a náhly ODCHOD zo štúdia!

BRUSEL - Globálny konflikt a jadrový dáždnik v kombinácii s eskalujúcim a aktuálnym konfliktom na Blízkom východe. Práve toto boli témy utorkovej diskusie v jednej z pravidelných televíznych diskusií. Na nej sa zúčastnili europoslanci za Slovensko a Česko. Dvaja z nich sa však už do seba tak pustili, že jeden z nich radšej zvolil priam manifestačný odchod spred kamier.
Diskusia prebiehala na spravodajskej televízii TA3 v relácii Téma z europarlamentu. V nej sa ocitli aj europoslanec Ľuboš Blaha zo Smeru-SD a jeho český kolega z Bruselu Alexandr Vondra (ODS). Okrem nich v štúdiu sedeli aj europoslankyne Miriam Lexmann (KDH) a Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD).
Záver sa vymkol kontrole
Záver relácie sa však poriadne zvrhol v momente, keď začal výrazne zvyšovať hlas a gestikulovať práve kontroverzný europoslanec Blaha, ktorého síce už niekoľko desiatok minút počúval aj spomínaný Vondra, no v istom momente to už nevydržal. Jeho reakcia sa vďaka sociálnym sieťam poriadne spopularizovala, keďže uprostred živého vysielania odišiel zo štúdia. "To, ako sa správate k tým obetiam v Iráne, na Kube a vo Venezuele, to je naozaj na hrane humanizmu!" kričal a rozhadzoval rukami Blaha.
„Kecy tohoto pána poslouchat nebudu,“ zareagoval Alexandr Vondra na šílence a proruského komouše Ľuboše Blahu a raději odešel z diskuse. pic.twitter.com/uQ2pHbxq8u— Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺 (@MercuryBarbora) March 11, 2026
Mám 65 rokov a toto mi naozaj netreba, povedal odchádzajúci europoslanec z Česka
"Ja tu tohto pána nebudem počúvať a radšej odídem, pretože mne toto naozaj nestojí za to," uzavrel český europoslanec Vondra Blahov monológ. "Nech sa páči, pokiaľ tu obhajujete vraždy malých detí, nech sa páči!" pokračoval v kriku a gestikulácii Blaha. "Vy ste demagóg! Ste demagóg a ... nehnevajte a ja tieto vaše kecy počúvať nebudem. Dovidenia ... Ja s vami naozaj diskutovať nebudem, ja som už starší človek, mám 65 rokov a toto mi naozaj netreba," rozlúčil sa Vondra, podávajúc si ruky so všetkými hosťami okrem Blahu. "Kiež by aj slovenskí vojnoví štváči takto odchádzali z verejnej diskusie, pretože to, čo stvárate, pán kolega, je šialené!" zakričal ešte po odchádzajúcom Vondrovi Blaha.
Trpezlivosť s Blahom došla aj europoslankyni Lexmann
Po odchode Vondru sa ešte do Blahu pustila samotná Lexmann. "Pán Blaha a Maduro dodržiava medzinárodné právo? Chameneí dodržiaval medzinárodné právo? Prosím vás, čo to tu hovoríte? Medzinárodné právo má chrániť teroristov?! Ja hovorím o tom, že vy tu rozprávate už 15 minút! Myslím si, že by ste už nemali mať slovo, lebo tu chránite všetky genocíty. Áno, som nervózna, že zomierajú ľudia aj v Iráne," povedala Lexmann a spýtala sa Blahu, či má odísť aj ona, pričom Blaha ju neustále prekrikoval.
Záver relácie bol tak v znamení prekrikujúcich sa europoslancov, pričom samotná moderátorka mala čo robiť, aby konflikt do uzavretia živého vstupu ako-tak urovnala.