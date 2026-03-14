Útoky na Kollárovú EX Lauru prekročili medze: Nechutné narážky na syna! Nazvali ho... to je odporné

BRATISLAVA - Expartnerka Borisa Kollára, Laura Vizváryová, sa už dlhší čas stretáva s kritikou a vysmievaním na sociálnych sieťach. Tentoraz však hejteri prekročili všetky medze a zaútočili na to najcitlivejšia miesto.
Laura Vizváryová čelí útokom a hejtu od ľudí, ktorí jej vyčítajú, že si vybrala Borisa Kollára – muža, ktorý má 17 detí so 14 ženami. Na sociálnych sieťach jej často pripisujú označenie „zlatokopka“ a vysmievajú sa jej, že „vedela, do čoho ide“. Komentáre sa pritom postupne stali takmer každodennou súčasťou jej života. Ľudia riešia jej vzhľad, súkromie, ale aj to, ako komunikuje o rozchode s multioteckom. Len nedávno pritom na Instagrame otvorene odpovedala sledovateľom na otázky o ich vzťahu a naznačila, že situácia medzi ňou a Kollárom nie je úplne ideálna.
Tentoraz sa však vlna hejtu vyhrotila do úplne neakceptovateľnej roviny. Jedna zo sledovateliek, istá Bernadeta, jej do súkromnej správy poslala extrémne nechutný a urážlivý text, ktorý útočil na malého Abnera, syna Laury a Borisa Kollára. „Odpor, otras. Ako môže vyzerať malý chlapček takto? Veď je ako 10 ročný chlapec," stojí v správe. To ale nie je všetko. „Hnusný valibuk. Nemá žiadne detské črty. Nič. Otrasný je. Žiadna milosť, detskosť z neho nejde,“ dodala a doplnila zvracajúceho smajlíka.
Laura sa rozhodla, že takéto správanie nenechá bez reakcie a správu zverejnila na Instagrame spolu s ostrým komentárom. „Aj takéto zlé ku*vy, s prepáčením, existujú. Musela som ju až zazdieľať,“ napísala. Vizváryová tak svojim sledovateľom ukázala, aké správy jej občas prichádzajú do súkromia. Kým na posmešky či kritiku na vlastnú adresu je už zrejme zvyknutá, útok na vlastné dieťa považovala za niečo, čo jednoducho nemohla nechať bez povšimnutia.
