Vodiči, pripravte sa: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri križovatke Bernolákovo

BRATISLAVA - Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave apelujú na účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť v súvislosti s prácami na diaľnici D1, ktoré sa aktuálne realizujú na úseku zjazdu a výjazdu z križovatky Bernolákovo. Realizovať sa bude trvalé dopravné značenie - dva ľavé pruhy na D1 v celom úseku asi 1700 metrov. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V sobotu od 20.00 h bude prebiehať osádzanie portálových značiek na portál v 18,800. kilometri (exit Bernolákovo Chorvátsky Grob - 400 metrov), portál v 18,500. kilometri (exit Bernolákovo Ivanka, Slovenský a Chorvátsky Grob) a v 18,350. kilometri - Exit výjazd.
V nedeľu (15. 3.) sa bude od približne 8.00 h rozmeriavať a predznačovať uzavretý úsek - pravý jazdný pás, zjazd a výjazd v križovatke Bernolákovo. „Vodičov vyzývame, aby zároveň rešpektovali príslušné dopravné značenie, prípadne pokyny hliadok Policajného zboru,“ dodali policajti.