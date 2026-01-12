Nvotová stále leží v nemocnici: Opísala svoje dni na onkológii!

BRATISLAVA - Dorota Nvotová má po náročnej operácii. Zotavuje sa na lôžku. Opísala svoje dni na onkológii!
Dorota Nvotová prednedávnom šokovala verejnosť svojimi slovami. „Mám rakovinu," znela hrozná správa. Priznala, že so zákernou chorobou bojuje už niekoľko mesiacov a čakala ju operácia – mastektómia. Tú úspešne zvládla bez akýchkoľvek komplikácii.
„Som nažive a všetko prebehlo bez komplikácií. Som ubolená a slabá, ale to už k operáciám patrí. (Keby som bola vnadami obdarenejšia, mohla by som povedať, že som týmto schudla aspoň kilo, ale sotva by v mojom prípade tento chabý výkyv váha zaznamenala.)" zavtipkovala pred pár dňami.
Speváčka a herečka je stále na onkologickom oddelení a dni si kráti naozaj všeličím. Podelila sa o momenty z nemocnice, ktoré napovedajú o tom, čo zvykne robiť. „Namáčať si piškótky do čajíka je privilégium chorých. A je jedno čo vám je. A kto sa o vás stará. Ani v prvý deň po operácii to nebolo inak," zverila sa.
Zvykne čítať knihu i hrať karty. No a pred operáciou ju potrápila ešte jedna vec: „Moje ručné šperky." Nedáva si ich dole ani na letiskách, no teraz musela. „Sundávanie ma stálo nadľudské množstvo energie, krému a bolesti. Ale na operáciu sa s cingrlátkami nemôže," priznala. Pod príspevkom ju zavalila vlna pozitívnej energie od fanúšikov, ktorí veria, že to všetko zvládne. Dorote aj my prajeme skoré zotavenie a veľa zdravia.