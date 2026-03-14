Čínsky Nostradamus šokoval svojimi proroctvami: Predpovedá koniec vojny s Iránom! Jeho veštby sa plnia

PEKING - Muž, ktorého internet prezýva „čínsky Nostradamus“, opäť púta pozornosť. Profesor Süe-čchin Ťiang ešte v roku 2024 vyslovil tri odvážne geopolitické prognózy. Dve z nich sa podľa jeho priaznivcov už naplnili – a teraz sa virálne šíri aj jeho predpoveď, ako sa skončí vojna medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Internetová senzácia s tromi odvážnymi predpoveďami
Čínsko-kanadský pedagóg a tvorca populárneho kanála Predictive History na YouTube sa v posledných mesiacoch stal výraznou postavou internetových diskusií o geopolitike. Jeho videá sledujú státisíce ľudí a kanál má dnes približne 1,87 milióna odberateľov.
Ťiang svoje tri prognózy predstavil už v máji 2024 počas prednášok na strednej škole v Číne, kde vyučuje. Záznamy z týchto vystúpení neskôr zverejnil na svojom kanáli.
Absolvent Yale College vtedy tvrdil, že Donald Trump vyhrá prezidentské voľby v roku 2024 a vráti sa do Bieleho domu na druhé funkčné obdobie. Práve tento scenár označil za prvý zo svojich veľkých odhadov – a podľa jeho priaznivcov sa naplnil.
Druhá predpoveď: vojna USA s Iránom
S rovnakou prednáškou spájal aj ďalší varovný scenár. Podľa Ťianga by Trumpov návrat do prezidentského úradu výrazne zvýšil pravdepodobnosť konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.
„Ak sa Trump vráti do Bieleho domu, existuje veľmi vysoká šanca, že Spojené štáty vstúpia do vojny s Iránom,“ uviedol vtedy.
Ako jeden z hlavných dôvodov uvádzal záujmy Izraela. Práve tie podľa neho mohli Washington zatiahnuť do priameho konfliktu – vývoj, ktorý podľa jeho slov sledujeme v praxi aj dnes počas spoločnej operácie USA a Izraela s názvom Epic Fury.
Tretia a najkontroverznejšia predpoveď
Najväčšiu pozornosť však vyvolala jeho tretia prognóza. Ťiang tvrdí, že Spojené štáty by v takomto konflikte napokon prehrali.
„Tretia veľká predpoveď je, že Spojené štáty túto vojnu prehrajú – a dôsledky navždy zmenia globálne usporiadanie,“ vyhlásil.
Vo viacerých videách vysvetľoval, že geografické a demografické podmienky Iránu by urobili dlhodobú americkú okupáciu prakticky nemožnou. Podľa jeho analýzy by sa logistické problémy, silný vnútorný odpor a náročný terén rýchlo zmenili na strategickú katastrofu pre Washington. Informoval o tom portál Mirror.
„Ak by k tejto vojne došlo, Spojené štáty ju podľa mňa jednoducho nemôžu vyhrať,“ povedal v jednom zo svojich videí.
Paralela so starovekou katastrofou
Historik a filozof zároveň prirovnáva možnú americkú inváziu do Iránu k známemu fiasku zo staroveku – Sicílskej expedícii v rokoch 415 až 413 pred n. l.
Vtedy sa Atény pokúsili masívnou vojenskou operáciou získať kontrolu nad Sicíliou v boji proti Sparte, Syrakúzam a Korintu. Výprava sa však skončila zdrvujúcou porážkou Atén.
Ako vznikajú jeho prognózy
Profesor Ťiang pôsobí od roku 2022 na Moonshot Academy Beijing, kde vyučuje dejiny a filozofiu. Pri formulovaní svojich predpovedí využíva analýzu historických vzorcov, geopolitických motivácií a princípov teórie hier.
Opis jeho YouTube kanála vysvetľuje, že inšpiráciou je myšlienka spisovateľa Isaaca Asimova, ktorý vo svojej sérii Foundation predstavil hypotetickú vedu nazývanú „psychohistória“.
Tá by podľa Asimova dokázala skúmaním dejín a správania veľkých skupín ľudí predpovedať budúci vývoj civilizácie.
Prečo by podľa neho Irán vojnu vyhral
Ťiang zároveň tvrdí, že aj iránska strana môže mať záujem na konfrontácii. V jednej zo svojich prednášok spomenul Islamské revolučné gardy (IRGC).
Podľa neho sú tieto jednotky „veľmi nahnevané na americké zasahovanie do iránskych záležitostí“ a konflikt s USA by mohli vnímať ako príležitosť.
„Môžeme predpokladať, že vojna s Iránom by bola počas druhého Trumpovho mandátu vysokou prioritou,“ povedal. „Spojené štáty hľadajú dôvod – a Irán je pripravený im ho poskytnúť. Preto si myslím, že konflikt medzi oboma krajinami je v horizonte dvoch až štyroch rokov veľmi pravdepodobný.“
Svoje tvrdenia zopakoval aj v roku 2026
Nedávno vystúpil v americkej spravodajskej relácii Breaking Points with Krystal and Saagar, kde rozoberal ďalší možný vývoj konfliktu.
Vo videu zverejnenom na YouTube 2. marca uviedol, že Irán má podľa jeho analýzy v dlhodobom konflikte viac strategických výhod. „Realita je taká, že ide o opotrebovaciu vojnu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Iránci sa na takýto konflikt pripravujú už dvadsať rokov,“ povedal.
Podľa jeho slov mali navyše viacero „skúšobných konfliktov“, ktoré im umožnili analyzovať schopnosti Izraela aj Spojených štátov.
Útok na svetovú ekonomiku
Bývalý novinár zároveň tvrdí, že spojenci Iránu – Hamas, Hizballáh a húsíovia – podľa neho postupne pochopili spôsob myslenia americkej politiky a vypracovali stratégiu, ako oslabovať americkú moc. „Irán v skutočnosti vedie vojnu proti celej globálnej ekonomike,“ tvrdí Ťiang.
Podľa jeho analýzy sa Teherán zameriava najmä na krajiny Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a ich energetickú infraštruktúru.
Ako príklad uviedol možnosť útoku dronmi na odsoľovacie zariadenia, ktoré zabezpečujú pitnú vodu pre milióny ľudí. Takýto zásah by podľa neho mohol v priebehu niekoľkých týždňov spôsobiť humanitárnu krízu.
V posledných dňoch sa objavili aj správy o dronovom útoku na odsoľovaciu stanicu v Bahrajne.
Kľúčová úloha Hormuzského prielivu
Profesor zároveň upozornil na strategický význam Hormuzského prielivu, ktorý podľa jeho slov zabezpečuje až 90 percent potravinových dodávok pre krajiny GCC.
Ak by bol tento dopravný uzol úplne zablokovaný, ekonomické dôsledky by mohli byť rozsiahle.
Môže dôjsť aj k pozemnej invázii?
Ťiang sa vyjadril aj k otázke, či by Spojené štáty mohli vyslať do Iránu pozemné jednotky.
„V histórii sme ešte nezažili prezidenta, ktorý by dokázal zmeniť režim iba bombardovaním zo vzduchu,“ povedal. Podľa neho by tlak na Washington postupne rástol, najmä zo strany spojencov v Perzskom zálive a Izraela.
„V najbližších mesiacoch bude tlak na vyslanie pozemných jednotiek čoraz silnejší, pretože tieto krajiny sú teraz pod intenzívnymi útokmi Iránu,“ dodal.
Ostane jeho prognóza presná?
Či sa predpovede muža prezývaného „čínsky Nostradamus“ napokon skutočne naplnia, zatiaľ nie je jasné. Napätie na Blízkom východe však naďalej rastie.
Isté je zatiaľ jedno – meno profesora Süe-čchina Ťianga sa v geopolitických debatách objavuje čoraz častejšie a jeho analýzy vyvolávajú silné reakcie po celom svete.