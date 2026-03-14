Ján Dobrík získal lukratívny flek: Pri výbere neohúril, TOTO zadrel na kastingu! Nikto ani nedýchal

BRATISLAVA – Herec Ján Dobrík sa stal novou tvárou cestovateľskej šou Na správnej ceste na obrazovkách verejnoprávnej televízie, no cesta k lukratívnemu postu moderátora bola plná napätia. Na konkurze totiž na začiatku príliš neohúril.
Dobríka zavolali na konkurz s tým, aby dokázal, že má na to, aby uvádzal piatkový večerný program na Jednotke. „Deväť dní sa kastovalo, ja som prišiel posledný deň. Každý deň boli na kastingu traja ľudia,“ prezradil Dobrík v relácii Neskoro večer. Až 27 uchádzačov tak bojovalo o post moderátora cestovateľskej šou.
V momente, keď herec vstúpil na pľac, navnímal atmosféru a priesto. A vtedy to prišlo. Dobrík povedal niečo, čo všetkých prítomných úplne odzbrojilo. Vyplatilo sa! Na druhý deň mu totiž zavolali, že lukratívny flek je jeho. Čo mu pomohlo získať moderátorské miesto? To si už pozrite vo videu...
Neskoro večer sledujte v sobotu 14. marca o 21.40 h na Jednotke. Hostiteľ relácie Peter Marcin privíta herca a aktuálne moderátora úspešnej cestovateľskej šou STVR Na správnej ceste Jána Dobríka. Príde aj muzikálová herečka Marianna Polyaková. U našich českých susedoch žala úspechy v mnohých divadelných predstaveniach. Keďže sa však vydala, vrátila sa žiť domov na Slovensko. Peter Marcin vyspovedá aj Jozefa Takáča. Hovorí si žraločí muž a jeho druhým domovom je podmorský svet.