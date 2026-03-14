Šokujúca predpoveď počasia: Do Európy sa vracia zima! Na Slovensku má aj snežiť

BRATISLAVA - Po nezvyčajne teplých týždňoch sa počasie v Európe výrazne zmení. Zo severu sa začne tlačiť studený vzduch, ktorý prinesie prudké ochladenie a v horách aj intenzívne sneženie.
Teplé počasie sa končí
Väčšina Európy prežívala v poslednom období mimoriadne teplé dni. Teploty boli miestami skôr aprílové než typické pre marec a atmosféra bola natoľko nestabilná, že sa v niektorých oblastiach objavili aj búrky.
Takéto počasie sa však končí. Nad kontinent sa začína presúvať tlaková níž, ktorá postupuje zo strednej Európy smerom k Pobaltím. Práve za ňou sa do regiónu dostáva výrazne chladnejší vzduch, informuje portál iMeteo.sk.
Európa sa rýchlo ochladzuje
Prvé známky zmeny počasia sú už viditeľné v západnej časti kontinentu. Studený vzduch tam už prúdi a postupne zasahuje aj ďalšie oblasti vrátane Nemecka.
Sobota bude v mnohých krajinách citeľne chladnejšia než v predchádzajúcich dňoch. Zatiaľ čo v strednej Európe sa ešte očakávajú hodnoty približne od 15 do 20 stupňov Celzia, v západnej Európe sa denné maximá budú pohybovať len okolo desiatich stupňov.
V niektorých častiach Nemecka, najmä na západe krajiny, môže ortuť teplomera vystúpiť len k piatim stupňom.
Takéto hodnoty sú na polovicu marca pomerne nezvyčajné. V mnohých regiónoch budú teploty počas víkendu o päť až desať stupňov nižšie, než je pre toto obdobie bežné.
Do hôr sa vracia intenzívne sneženie
Ochladenie prinesie aj návrat zimných zrážok. Najvýraznejšie sa to prejaví v alpskej oblasti, kde sa očakáva výrazné sneženie.
Najviac zrážok by malo zasiahnuť najmä západnú časť Álp. Do pondelkového rána tam môže miestami pribudnúť až približne jeden a pol metra čerstvého snehu.
Slovensko čaká zmena na začiatku týždňa
Studený vzduch sa bude počas víkendu presúvať cez Európu a začiatkom budúceho týždňa dorazí aj do našej oblasti.
Na Slovensku sa začne ochladzovať od pondelka. Teploty by mali postupne klesnúť približne o päť až osem stupňov.
Výraznejší pokles teplôt meteorológovia očakávajú najmä v utorok. V severných častiach krajiny sa navyše môže opäť objaviť sneženie.