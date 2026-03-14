Michal Šimečka vyzýva Danka: Má odísť z vládnej koalície!

BRATISLAVA - Predseda opozičného hnutia PS Michal Šimečka vyzval šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, aby odišiel z vládnej koalície, ktorá škodí Slovensku. Uviedol to v reakcii na Dankove vyjadrenia po pracovnom sneme národnej strany.
„Ak predseda jednej z koaličných strán preberá stanoviská a kritiku opozície, tak pre Roberta Fica (premiéra, pozn. TASR) je to na uterák. Pritom Andrej Danko vyslovil len to, čo všetci vidia, že Robertovi Ficovi už nejde o vládnutie a dobro občanov, už mu ide len o kajúcnikov a prípad Tibora Gašpara,“ skonštatoval Šimečka.
SNS má podľa Danka pocit, že Slovensko stagnuje. „Ľudia od nás čakali riešenia. Dnes vidia predsedu vlády, ktorý každú nedeľu rieši len kajúcnikov. Tak vznikajú relevantné otázky - prečo sa tento štát neriadi?“ podotkol. Predseda SNS zároveň vyjadril plnú podporu súčasnej vládnej koalícii a povedal, že verí v prebudenie Roberta Fica (Smer-SD).