30-ročné FOTO známych Slovákov: TÁTO herečka bola totálna ŠUPA a známy herec? NESPOZNÁTE HO!

BRATISLAVA - Prichystali sme si pre vás fotohádanku. Na zábere starom 30 rokov sa nachádzajú známi slovenskí herci, uhádnete o koho ide?
Uhádli by ste o koho ide?
Na fotografii stojí známa slovenská divadelná, televízna a dabingová herečka. Už ako 10-ročná účinkovala v Opere Štátneho divadla Košice v inscenácii Carmen. Vyštudovala VŠMU, jej spolužiakmi boli Miro Noga, Stano Král, Pavol Višňovský či Milan Bahúl. Okrem divadla sa venuje aj televíznej a rozhlasovej tvorbe. Účinkovala v takmer 50 filmoch či televíznych inscenáciách i mnohých seriáloch. Aktuálne sa objavuje na obrazovkách televízie Markíza v seriáli Sľub. Je vydatá, má dcéru Katarínu „Katarziu“ Kubošiovú, ktorá pôsobí ako pesničkárka.
Na ďalšej fotografii je aj známy slovenský filmový, seriálovy i dabingový herec. Vyštudoval bratislavské konzervatórium. Po jeho absolvovaní v roku 1993 nastúpil do Divadla Andreja Bagara v Nitre, neskôr účinkoval na Novej scéne a v ďalších divadlách. Objavil sa vo filmoch ako Záhrada, Fontána pre Zuzanu 3, Rukojemník. Jeho otec bol taktiež známy slovenský herec, volajú sa rovnako. Je otcom Richarda a Patrika.
Tak čo, tipli by ste si správne? Odpovede nájdete na druhej strane článku.