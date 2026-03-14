Rýchly zásah polície! VIDEO Zlodeja chytili ihneď po krádeži v potravinách

KOŠICE - Policajti chytili zlodeja krátko po krádeži v potravinách v Košiciach. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová informovala, že hlásenie dostali príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) tento týždeň. Obvineniu v súčasnosti čelí 34-ročný muž.
„Policajti boli vyslaní preveriť oznámenie, že v jednom z objektov košických potravín sa nachádza neželaná osoba. Po príchode na miesto zistili, že dvere do predajne boli vypáčené,“ uviedla hovorkyňa s tým, že následne skontrolovali priestory objektu, nikto sa v ňom však už nenachádzal. Na miesto privolali aj vedúcu predajne, ktorá potvrdila poškodenie dverí a spolu s policajtmi si prezrela kamerový záznam. Z neho bolo zrejmé, že neznámy muž vošiel do predajne a odcudzil niekoľko fliaš alkoholu a následne z miesta odišiel.
Príslušníci PMJ v spolupráci s kolegami z príslušného obvodného oddelenia a psovodom začali ihneď pátrať v širšom okolí. „Netrvalo dlho a policajti si v blízkosti jednej z košických ulíc všimli podozrivú osobu zodpovedajúcu presnému popisu osobe z kamerového záznamu. Muža policajti okamžite zastavili, stotožnili a v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode,“ dodala Illésová. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Sever vzniesol voči 34-ročnému mužovi obvinenie z prečinu krádeže spáchanej formou vlámania. Sudca následne rozhodol o jeho vzatí do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.