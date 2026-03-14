Vymenili prestíž za pokoj v duši: Ak sa trápite v práci, TOTO sú povolania, v ktorých ľudia našli skutočné šťastie!

LONDÝN - Z diskusie na sociálnej sieti Reddit vyplýva, že spokojnosť v práci často neprichádza z prestížnych pozícií alebo vysokých platov. Mnohí ľudia tvrdia, že najväčšiu radosť a pocit uspokojenia našli v zdanlivo obyčajných povolaniach. Ich skúsenosti ukazujú, že spokojnosť z práce môže vyzerať úplne inak, ako si predstavuje väčšina z nás.
Každý človek očakáva od práce niečo iné: niektorí chcú pomáhať ľuďom, iní sa viac zameriavajú na peniaze alebo rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Jeden používateľ na Reddite v komunite r/CasualUK sa opýtal ostatných, ktoré pracovné pozície sú podľa nich v skutočnosti naozaj dobré. „Práve som odišiel z práce, ktorú som nenávidel, a som pripravený na zmenu kariéry. Inšpirovaný a trochu vystrašený včerajšou diskusiou o romantizovaných povolaniach, kde som zistil, že mnohé vysnívané kariéry môžu byť v skutočnosti hrozné, mi povedzte: aké zamestnania sú naozaj dobré, zábavné a prinášajú skvelý pocit uspokojenia?“
Pod príspevkom sa objavili stovky komentárov a mnohí hovorili o šťastných zamestnaniach na pozíciách, kde by ste to nečakali. Jeden z nich napísal: „Najlepšia práca, akú som kedy mal, bola nosič posteľnej bielizne v hoteli. Je to jednoduchá platená práca, pri ktorej som sa celý deň mohol rozprávať s chyžnými.“ Druhý s tým súhlasil a doplnil: „Moja prvá práca v 16 rokoch bola upratovanie v hoteli. Keďže som bol mladý a plný energie, stále som pomáhal presúvať vrecia s bielizňou. Určite je to práca, pri ktorej si človek udrží kondíciu.“
Niektorí si chválili prácu v hoteloch
Tretí komentoval: „Práca nosiča bielizne môže byť celkom fajn, pokiaľ máte správne vybavenie na prenášanie vecí. Ja som chvíľu upratoval a nosil vrecia s bielizňou po schodoch hore-dole a na mesiace mi to úplne zničilo ruky. A navyše, hostia sa často správajú ako prasatá a v takom stave nechávajú aj izby. Práca pomocníka v kuchyni však bola super. Prídete do práce, umyjete kopu riadu, počúvate hudbu, pokecáte s kuchármi a personálom, a potom odídete domov. Nie je to síce veľmi dobre platené, ale vždy sa nájde nadčas a ak máte šťastie, nechajú vás krájať zeleninu alebo robiť hranolky. A navyše: je tam jedlo zadarmo.“
Ďalší komentujúci uviedol: „Je to vlakvedúci alebo sprievodca vo vlaku. Ide o náročnú prácu, ale jednu z najviac uspokojujúcich. Nie som spokojný preto, že od ľudí vyberám peniaze, ale pravdou je, že 99 percent ľudí aj tak nemusí nič doplácať. Väčšina, koho stretnete, je veľmi fajn. Kolegovia (ak pracujete na diaľkových linkách ako ja) sú väčšinou pohodoví a celkovo je to skvelé odvetvie. Baví ma aj úroveň zodpovednosti, ktorú mám, ale skôr v zmysle ‚je to zábava‘, nie v zmysle ‚budem to zneužívať‘. O železnice sa zaujímam aj ako o hobby, takže možno aj to mi pomáha. Ak máte radi prácu s dobrými ľuďmi a stretávanie zaujímavých cestujúcich, je to podľa mňa najlepšia práca.“
Niektorí pracujú radi sami
Ďalší komentujúci, ktorý zjavne rád pracuje sám, napísal: „Zatiaľ som v práci len tri mesiace, ale baví ma rozvážať nákupy zo supermarketu. Väčšinu dňa pracujem sám, môžem si ísť vlastným tempom, pokiaľ stíham doručovacie časy. Zvyčajne si dokonca môžem dať aj dlhšiu prestávku ako je pridelených 30 minút a počas jazdy počúvam Spotify alebo YouTube. Väčšina zákazníkov, s ktorými prídem do kontaktu, je milá. Ponúkame aj skoré ranné doručovanie pre starších alebo pohybovo obmedzených ľudí. Jedinou nevýhodou je občasné doručenie zákazníkovi na ôsmom poschodí bytovky.“
Ďalší s tým súhlasil a doplnil: „Robím to tiež pre supermarket. Plat síce nie je najlepší na svete, ale ak si robíte svoju prácu a používate zdravý rozum, je to veľmi jednoduché. A je príjemné, že takmer každý, koho stretnete, vám poďakuje. Robím to už 18 mesiacov. Predtým som pracoval v IT a moja posledná práca bola podpora z domu pre hroznú americkú logistickú firmu. Nemyslím si, že to chcem robiť navždy, ale momentálne je to pre mňa ideálne.“