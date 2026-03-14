Desivé vyhlásenie Iránu: Ukrajina je náš legitímny cieľ! TOTO je dôvod

TEHERÁN - Ukrajina sa kvôli dodávkam svojich dronov Izraelu stala pre Irán legitímnym cieľom útokov. Uviedol to dnes predseda bezpečnostného výboru iránskeho parlamentu Ebráhím Ázií. Irán v odvete na americko-izraelský útok podniká dronové a iné údery proti viacerým krajinám v regióne, Ukrajina im ponúkla pomoc s protidronovou ochranou. Dodávky do Izraela však nepotvrdila.
Irán je jedným z najbližších spojencov Kremľa a po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa stal pre Moskvu kľúčovým partnerom a dodávateľom niektorých zbraňových systémov vrátane dronov Šáhed. Tie Rusko denne vysiela na Ukrajinu v počte desiatok až stoviek kusov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň uviedol, že Kyjev dostal z krajín Blízkeho východu, Európy a Spojených štátov 11 žiadostí o pomoc s protidronovou ochranou. Tá sa vďaka bojovým skúsenostiam z rusko-ukrajinskej vojny radí k najlepšej na svete. "Tým, že poskytuje izraelskému režimu podporu v podobe dronov, sa neúspešná Ukrajina fakticky zapojila do vojny a v súlade s článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov urobila celé svoje územie legitímnym cieľom pre Irán," napísal na X. Bližšie informácie o dodávkach ukrajinských dronov Izraelu poslanec nezverejnil.
Ukrajina je podľa Zelenského pripravená pozitívne reagovať
Ukrajina je podľa Zelenského pripravená pozitívne reagovať na žiadosti tých krajín, ktoré "pomáhajú chrániť životy Ukrajincov a nezávislosť Ukrajiny". Niektorým žiadostiam už bolo podľa neho vyhovené, žiadnu konkrétnu krajinu ale nespomenul. V piatok americký prezident Donald Trump uviedol, že USA pomoc Ukrajiny pred iránskymi dronmi nepotrebujú.