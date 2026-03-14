Putin opäť šokoval svojím vyhlásením: My sme vojnu na Ukrajine nezačali! TOTO je vinník

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin znovu vyvolal ostré reakcie. V rozhovore pre štátnu televíziu zopakoval tvrdenie, že vojnu na Ukrajine nespustilo Rusko, ale politika Západu. Výrok okamžite vyvolal kritiku a diskusiu.
Kontroverzné vyjadrenie v štátnej televízii
Ruský prezident Vladimir Putin opäť rozvíril diskusiu o vojne na Ukrajine. V rozhovore vysielanom v ruskej štátnej televízii zopakoval tvrdenie, podľa ktorého Rusko nenesie zodpovednosť za začiatok vojny.
Podľa Putina je konflikt výsledkom politiky západných krajín. Najmä ich podporu ukrajinskej vlády označil za jeden z hlavných dôvodov, ktoré podľa neho viedli k vypuknutiu vojny.
Rozhovor zaznel v programe „Moskva Kremeľ Putin“, ktorý vysiela televízny kanál Rossija-24.
Video z rozhovoru zverejnil ukrajinský predstaviteľ
Ukážku z relácie následne zverejnil na sociálnej sieti X bývalý poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko. Ako uviedol, jeho cieľom je upozorňovať na tvrdenia ruskej propagandy a konfrontovať ich s faktami.
Pri komentovaní Putinových slov napísal, že najväčším problémom je, že podobné vyhlásenia nachádzajú poslucháčov nielen v Rusku. „Najzarážajúcejšie je, že tejto lži veria ľudia – a nielen v Rusku. Preto je také dôležité neustále pripomínať fakty: vojnu začal Putin a Rusko ju vedie,“ uviedol Heraščenko.
Svet považuje Rusko za agresora
Putinove tvrdenia sú v zahraničí vo veľkej miere hodnotené ako propaganda alebo výrazne skreslený výklad udalostí.
Rusko spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022. Konflikt medzi oboma krajinami však trvá už od roku 2014. Väčšina štátov, Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov aj viaceré medzinárodné súdy preto označujú Rusko za agresora v tomto konflikte.
Putin mení vysvetlenia vojny
Argumentácia ruského prezidenta sa počas rokov výrazne menila.
Bezprostredne po začiatku invázie Moskva hovorila o tzv. „špeciálnej vojenskej operácii“, ktorej cieľom mala byť „denacifikácia“ Ukrajiny.
V nasledujúcom období, približne od leta 2022 do roku 2023, začal Kremeľ zdôrazňovať, že Rusko len reaguje na údajné ohrozenie zo strany Západu a že Ukrajina bola podľa tejto verzie zatiahnutá do konfliktu západnými krajinami.
Od roku 2024 ruské vedenie čoraz častejšie tvrdí, že vojna je dôsledkom vývoja po roku 2014 – najmä politických zmien v Kyjeve a rozširovania Severoatlantickej aliancie.