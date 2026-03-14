Obavy a strach... Dcéra herečky Zuzany Hassovej zápasí so zdravím: Nečakaná operácia!

BRATISLAVA - Herečka Zuzana Haasová prežívala chvíle plné obáv. Jej dcéra Romana totiž skončila v nemocnici a musela podstúpiť operáciu.
O tom, že sa v jej živote deje niečo vážnejšie, informovala samotná Romana prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Do svojho príbehu pridala fotografiu, ktorá vznikla po zákroku pred jednou z bratislavských nemocníc. Na zábere je vidieť, že sa pohybuje s pomocou barlí, čo naznačuje, že operácia súvisela s nohou.
Hoci na snímke je vysmiata, je zrejmé, že ju čaká niekoľko dní či týždňov oddychu. „Tak jak na lyžiach,“ napísala Romana k záberu. Aj napriek tomu, že absolvovala operáciu, nezabúda na humor – zjavne zdedila vtipkovanie po svojej mame Zuzane.
Herečka Zuzana Haasová má okrem dospelej dcéry Romany, ktorú má s hudobníkom Romanom Féderom, ďalšie dve deti. v septembri 2022 porodila dcérku Marínu, išlo o utajené tehotenstvo. Jej manžel Viliam Schowanetz to vtedy oznámil svetu na sociálnej sieti, keď k fotke detskej ručičky napísal „1+1=3“. V tom čase to bola už druhá utajená vec, tou prvou bola ich svadba. Rovnaký scenár sa zopakoval aj pred rokom. Vlani v januári totižto porodila dcérku Johanku, ktorá sa na svet vypýatala o dva mesiace skôr.
